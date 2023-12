Berlin. Damit aus der stimmungsvollen Advents- und Weihnachtszeit keine tödliche Lebensgefahr wird, gibt die Berliner Feuerwehr lebenswichtige Hinweise.

Bei minus vier Grad brachte das in Brand gesetzte Wohnzimmer am Freitagvormittag von vorne einiges an Wärme, der Rücken aber blieb eiskalt. Das lag aber nicht nur an den Minusgraden, sondern vielmehr am eiskalten Schrecken, den die tödliche Gefahr von Feuer verbreiten kann. Binnen weniger Minuten können Kerzen aus stimmungsvoller Gemütlichkeit lebensgefährliche Realität werden lassen.

Neben Kerzen, Weihnachtsgebäck und Geschenken ist auch die Demonstration der Berliner Feuerwehr zur jährlichen Tradition geworden. Auf dem Freigelände der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie (BFRA) in Heiligensee haben die Brandbekämpfer erneut zu Präventionsmaßnahmen und zum Umgang mit Bränden informiert.

Ein seitlich aufgeschnittener Container wurde als typisches Wohnzimmer mit Möbeln, Teppichboden und einem Weihnachtsbaum eingerichtet. Mit diesem Aufbau hat die Feuerwehr die Gefahren durch brennende Wachskerzen auf Adventskränzen, -gestecken und Weihnachtsbäumen demonstriert. Eine kurze Unachtsamkeit genügt und eine brennende Kerze kann auf benachbarte Möbel übergreifen.

In wenigen Minuten steht das Zimmer in Flammen

Und in der Tat: es dauerte lediglich wenige Minuten, bis eine umgestürzte Kerze das gesamte Zimmer mit Vollbrand zerstört hatte. Erst dann kamen Auszubildende an der (BFRA), um das Feuer zu löschen. „Insbesondere gegen Ende der Weihnachtszeit sind Tannenzweige durch die Raumluft ausgetrocknet und somit leicht entzündlich“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Daher ist es wichtig, die Kerzen zu keiner Zeit unbeobachtet zu lassen, auf eine feuerfeste Unterlage zu stellen und auf einen ausreichenden Abstand zu benachbarten brennbaren Gegenständen zu achten.“

Folgende Hinweise gibt die Feuerwehr für eine sichere Weihnachtszeit:

Das Abbrennen von Wachskerzen stets beaufsichtigen

Löschmöglichkeiten wie beispielsweise Wassereimer mit Scheuerlappen, Gießkanne oder Blumenspritze bereitstellen

Abstand von Wachskerzen zu anderen brennbaren Gegenständen einhalten

feuerfeste Unterlage verwenden

heruntergebrannte Kerzen rechtzeitig ersetzen

Alternative zu Wachskerzen: elektrische Kerzen und Lichter mit VDE-Zeichen

Ist das Löschen eines Entstehungsbrandes mit eigenen Mitteln im ersten Versuch nicht möglich, sollten Sie den Raum verlassen, die Türen schließen und den Feuerwehr-Notruf 112 alarmieren.

Zudem empfiehlt ein Feuerwehrsprecher, Adventskränze und -Gestecke ohne elektrische Lichtdekoration regelmäßig mit einer Blumenspritze zu besprühen. Das verzögert das Austrocknen und hält das Tannengrün länger frisch. Der Weihnachtsbaum sollte regelmäßig mit Wasser versorgt und trockene Zweige entfernt werden.