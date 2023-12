Berlin. Das ohnehin große Loch im Doppelhaushalt 2024/25 soll deutlich größer werden. Wo soll das Geld herkommen? Kritik von der Opposition.

Zwei Wochen vor Beschluss des Berliner Doppelhaushalts für die kommenden zwei Jahre hat der Senat eine sogenannte Nachschiebeliste vorgelegt. Mit rund 900 Millionen Euro mehr soll auf sich zwischenzeitlich abzeichnende Mehrbedarfe reagiert werden, wie etwa Kostensteigerungen für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Sechs Spiele, darunter das Finale, finden in Berlin statt. Damit wird das ohnehin große Haushaltsloch deutlich größer. Oppositionspolitiker bezeichnen das Vorgehen des Senats als unseriös und sehen die Sinnhaftigkeit der parlamentarischen Haushaltsberatungen infrage gestellt.

Mehr Ausgaben für Fußball-EM, Sicherheitsgipfel und Geflüchtete

Insgesamt beinhaltet die Liste sechs Posten, für die zusätzliche Ausgaben im Doppelhaushalt 2024/25 anberaumt werden. Um die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der UEFA einzuhalten und um erforderliche Baumaßnahmen zu finanzieren, sieht die Senatsfinanzverwaltung für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) Kostensteigerungen in Höhe von 21,75 Millionen Euro auf das Land zukommen.

Für die Umsetzung der Ergebnisse des Sicherheitsgipfels rechnet der Senat mit circa 28,5 Millionen Euro. Mit diesen zusätzlichen Mitteln sollen beispielsweise Drogenkonsumräume ausgeweitet und die Beratungsangebote verbessert werden, insbesondere im Raum Görlitzer Park und Leopoldplatz. Besonders hohe Mehrausgaben werden im Zusammenhang mit Geflüchteten prognostiziert: rund 300 Millionen pro Jahr. Das Geld soll unter anderem für den Fortbestand und den Ausbau der Notunterbringungsplätze im Ukraine Ankunftszentrum in Tegel verwendet werden. Hier sollen bis zum kommenden Jahr bis zu 8000 Plätze bereitstehen. Derzeit leben dort 5000 Menschen.

Beim Posten „Erhöhung der Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft“ empfiehlt der Senat, 20 Millionen Euro als pauschale Vorsorge zu verbuchen. Weiterhin ergäben sich Kostensteigerungen durch erwartete Mindereinnahmen durch die Herbst-Steuerschätzung – 25 Millionen Euro im kommenden Jahr und 102 Millionen Euro für 2025 – und durch den reduzierten Zugriff auf Konjunkturausgleichsrücklagen – etwa 75 Millionen Euro weniger. Letzteres ergibt sich daraus, dass die Bundesregierung die konjunkturelle Entwicklung Berlins im Jahr 2025 positiver einschätzt, als bisher angenommen.

Haushaltsloch wird auf rund vier Milliarden Euro vergrößert

Diesen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von insgesamt 882 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2024/25 könne laut Senatsfinanzverwaltung „nur durch eine Erhöhung der konsumtiven pauschalen Minderausgaben erfolgen“, wie es in dem Schreiben an das Abgeordnetenhaus heißt – der Begriff pauschale Minderausgaben stellt eine Umschreibung für die Kürzung finanzieller Mittel dar.

Im Berliner Parlament stoßen die Nachschiebeliste und das Finanzierungsvorhaben auf Kritik. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, André Schulze, nennt das Vorgehen des Senats unverantwortlich. Der Haushalt sehe bereits eine enorme Summe an pauschalen Minderausgaben vor – mit dem zusätzlichen Bedarf steige die Summe auf rund 4 Milliarden Euro.

Außergewöhnlich hoch, findet auch Steffen Zillich, Sprecher für Haushalt und Finanzen bei der Links-Fraktion. Er versteht nicht, warum nicht schon in den Haushaltsberatungen zuvor bestimmte Mehrausgaben, die in der Liste nun genannt werden, berücksichtigt wurden. So komme der zusätzliche Finanzierungsbedarf bei der Fußball-Europameisterschaft nicht überraschend.

Hier werden Einsparungen erwartet

Die große Frage bleibt: Wo wird nun im Haushalt gespart? Bei Personal könne nur bedingt und bei gesetzlich gebundenen Leistungen gar nicht eingespart werden, so Zillich. Die beiden Oppositionspolitiker rechnen damit, dass bei freiwilligen Leistungen und bei Investitionen in die soziale Infrastruktur gekürzt werde. „Es wird eine sehr große Verunsicherung bei den Trägern entstehen, die auf öffentliche Förderung angewiesen sind“, ist sich Zillich sicher.

Der Senat drücke sich vor der Entscheidung anzugeben, wo gekürzt wird, moniert Zillich. Dennoch glauben sowohl der Linke- als auch Grünen-Politiker, dass der Doppelhaushalt 2024/25 am 14. Dezember wie geplant beschlossen werden kann. Das liegt laut Zillich auch daran, dass die Senatsverwaltungen hinterher entscheiden können, wo gekürzt wird, auch wenn der Haushalt dann bereits beschlossen ist. „Das stellt die Sinnhaftigkeit von Haushaltsberatungen infrage.“

