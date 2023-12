Berlin (dpa/bb). Die Berliner Feuerwehr rät zur besonderen Vorsicht beim Abbrennen von Kerzen auf Adventskränzen und -gestecken sowie Weihnachtsbäumen. „Eine kurze Unachtsamkeit genügt und die brennende Kerze kann auf benachbarte Möbel übergreifen“, so die Feuerwehr am Freitag. Innerhalb von Minuten könne sich ein lebensgefährlicher Zimmerbrand entwickeln.

Die Berliner Feuerwehr rät zur besonderen Vorsicht beim Abbrennen von Kerzen auf Adventskränzen und -gestecken sowie Weihnachtsbäumen. „Eine kurze Unachtsamkeit genügt und die brennende Kerze kann auf benachbarte Möbel übergreifen“, so die Feuerwehr am Freitag. Innerhalb von Minuten könne sich ein lebensgefährlicher Zimmerbrand entwickeln.

Für die eigene Sicherheit sollten Kerzen nie unbeaufsichtigt abbrennen und es sollte immer ein Löschmittel bereitstehen - etwa eine Blumenspritze oder sogar ein Eimer Wasser. Außerdem empfiehlt die Feuerwehr feuerfeste Unterlagen für Adventskränze.

Zur Veranschaulichung setzten Einsatzkräfte bei einem Pressetermin einen Weihnachtsbaum und einen Adventskranz in einem nachgebauten Wohnzimmer in einem Container in Brand. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer auf die umstehenden Möbel aus.

„Wenn die Flammen noch klein sind, kann man versuchen, einen Löschversuch zu unternehmen“, sagte Michael Pawellek vom Projekt Kooperative Leitstelle der Berliner Feuerwehr und Polizei. Falls das Löschen nicht schnell Erfolg zeige, solle man sich in Sicherheit bringen, die Tür schließen, andere Menschen warnen und den Notruf rufen.

© dpa-infocom, dpa:231201-99-146340/2 (dpa)