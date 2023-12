Berlin (dpa/bb). Die Entwicklung vor dem Bundesliga-Duell könnte konträrer kaum sein. Während die Bayern im Aufwind sind, belasten Alba Verletzungssorgen und sechs Pleiten in Serie.

Für die Basketballer kommt das Bundesliga-Prestigeduell am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen den Dauerrivalen FC Bayern München (17.00 Uhr/Dyn) zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. „Es wird eine schwere Aufgabe. Und kein idealer Spielplan. Aber wir müssen wieder einen Ticken souveräner auftreten“, sagte Weltmeister Johannes Thiemann. Das 81:102 am Donnerstagabend bei Maccabi Tel Aviv war für die Berliner bereits die sechste Pflichtspielpleite in Serie.

Dabei lief es bis vor zwei Wochen zumindest in der Bundesliga noch gut. „Wir hatten uns in dieser Konstellation gerade so ein bisschen gefunden und sind ins Laufen gekommen“, sagte Thiemann. Doch dann kamen die Verletzungen von Matt Thomas, Sterling Brown und Louis Olinde. „Das sind drei unserer Leistungsträger und es verändert das Spiel komplett“, meinte der Alba-Kapitän.

Das sieht Thiemann (29) auch als Grund für die aktuell konträre Entwicklung der beiden Bundesliga-Rivalen. Die Bayern hatten zu Beginn der Saison Probleme, spielten zuletzt aber konstanter. „Bei denen waren viele Spieler verletzt raus, das ist jetzt bei uns genauso“, sagte Thiemann. Die Bayern haben ihre letzten vier Spiele gewonnen und können mittlerweile aus dem Vollen schöpfen. „Sie haben für jede Position drei Spieler, viel Qualität und sehr viel physischer Stärke“, sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez.

Zuletzt war es meist nur Weltmeister Thiemann im Berliner Team, der die einzige verlässliche und konstante Option in der Offensive darstellte. Gegen die Bayern wird das allein aber wohl nicht reichen. „Ich versuche mein Bestes dem Team zu helfen und auch Verantwortung zu übernehmen. Aber natürlich müssen wir versuchen, dass wir alle Wege finden, dem Team zu helfen“, sagte der 29-Jährige.

