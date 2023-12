Berlin. Auf der A111 stadtauswärts nach Hamburg staut es sich wegen eines gesperrten Tunnels. Autofahrer brauchen bis zu einer Stunde länger.

Wer von Berlin stadtauswärts über die Autobahn A111 Richtung Hamburg fahren will, muss am Freitagmorgen deutlich mehr Zeit einplanen. Bis zu einer Stunde stehen Autofahrer dort nach ersten Informationen im Stau. Denn der Tunnel in Richtung des ehemaligen Flughafens Tegel ist gesperrt. Der Grund dafür seien laut der Verkehrsinformationszentrale technische Probleme. Genauere Hintergründe konnte sie bislang nicht nennen.

Eine Umleitung ist eingerichtet. In die andere Richtung, stadteinwärts, ist der Tunnel weiterhin befahrbar.

cha