Berlin. Die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg arbeiten noch enger mit den Rettungsdiensten beider Länder zusammen.

Die Rettungsdienste und die Zentralen Notaufnahmen der Länder Berlin und Brandenburg arbeiten ab dem 1. Dezember 2023, noch enger als bisher zusammen. Mit standardisierten Vorab-Übermittlungen diagnostischer und therapeutischer Daten per Pager, Internet und Telefonanlage wird es möglich sein, sowohl Patientinnen und Patienten der Brandenburger Rettungsdienste in den Berliner Zentralen Notaufnahmen als auch Patienten des Berliner Rettungsdienstes in den Brandenburger Zentralen Notaufnahmen länderübergreifend, digital und in Echtzeit anzukündigen und zuzuweisen.

Die Rettungsdienste beider Bundesländer, die Zentralen Notaufnahmen und Leitstellen nutzen bereits den interdisziplinären Versorgungsnachweis IVENA zur digitalen Echtzeit-Vernetzung in der Notfallversorgung. Ab Freitag können Patientinnen und Patienten des Rettungsdienstes in der für die Weiterversorgung geeigneten und aufnahmebereiten Zentralen Notaufnahme digital und automatisiert über IVENA angekündigt werden, ganz unabhängig davon, ob sich der Einsatzort oder das Zielkrankenhaus in Berlin oder in Brandenburg befinden.

Neben der Anmeldung der Patienten können auch die für die klinische Weiterversorgung notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen, wie zum Beispiel Neurologie, Schockraum oder Herzkatheterlabor, durch den Rettungsdienst und die Leitstellen eingesehen und gegebenenfalls für Notfallpatienten reserviert werden.