Berlin. Mit dem Schneefall beginnt auch die Rutschgefahr auf Geh- und Radwegen sowie den Fahrbahnen. Wer muss fegen, wer haftet bei Unfällen?

Einen „echten“ Winter mit viel Schnee gibt es in Berlin seit Jahren nur noch in großen Abständen. Seit vergangenem Dienstag schneite es in der Stadt mehr oder weniger stark. Dennoch war zu beobachten, dass sich in kleinen Seitenstraßen und vor vielen Wohnhäusern die Bürgersteige in spiegelglatte Flächen verwandelten. Dort wurde weder gefegt noch gestreut. Auch zahlreiche Fahrradfahrer schimpften in den Sozialen Kanälen über Schlitterpartien auf den Radwegen. Das Berliner Straßenreinigungsgesetz regelt, wer jetzt zu Besen und Schippe greifen muss. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.