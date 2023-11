Berlin (dpa/bb). Gefangene sollen in Berlin künftig von Bildungsangeboten der Volkshochschulen (VHS) profitieren können. Das sieht eine Kooperationsvereinbarung vor, die die beiden Senatsverwaltungen für Bildung sowie für Justiz in Zusammenarbeit mit den zwölf Volkshochschulen und dem Justizvollzug schlossen. Wie die Justiz-Senatsverwaltung am Donnerstag mitteilte, ist es auf der Grundlage künftig möglich, dass VHS-Dozentinnen und -Dozenten ihre Kurse auch im geschlossenen Justizvollzug anbieten. „Die Teilhabe an Bildung ist für Gefangene ein wichtiger Baustein der Resozialisierung“, sagte die parteilose Justizsenatorin Felor Badenberg laut Mitteilung.

