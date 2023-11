Berlin. CDU-Politiker wollen Streit über Reform der Schuldenbremse beilegen.

Im Streit um eine Reform der Schuldenbremse will CDU-Parteichef Friedrich Merz das Gespräch mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) suchen. „Wir sind in den nächsten Tagen verabredet miteinander und werden darüber sprechen“, sagte Merz am Donnerstag im RTL-Format „Frühstart“. „Der Berliner Haushalt ist in einer besonders schwierigen Situation, und wir sind die Letzten, die nicht der Hauptstadt auch bereit sind zu helfen, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen“, so Merz. Aber das müsse mit Schuldenbegrenzung gehen und nicht mit einer „geöffneten Flut an neuen Schulden“. Das sei nicht zu verantworten.

Friedrich Merz ist gegen eine höhere Schuldenaufnahme

Die beiden CDU-Politiker haben bei dem Thema unterschiedliche Meinungen. Merz sprach sich am Donnerstag erneut gegen eine Aufhebung der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse aus. „Wir haben 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen in Deutschland, eine Billion Euro. Und wir haben gleichzeitig so hohe Schulden, dass wir im nächsten Jahr schon 40 Milliarden Euro Zinsen zahlen müssen.“

Wegner, der in Berlin auch CDU-Landeschef ist, hatte diese Woche im „Stern“ seine Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse wiederholt. In Anspielung auf eine Bemerkung seines Parteichefs, wonach die Entscheidung darüber im Bundestag und nicht im Roten Rathaus getroffen wird, ergänzte er dabei: „Im Übrigen freue ich mich als Regierender Bürgermeister, wenn Berlin im Bundestag eine so große Aufmerksamkeit erfährt.“

Kai Wegner befürchtet einen Wegfall von Bundeshilfen

Vor dem Hintergrund der veschiedenen Krisenlagen und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, wonach das Sondervermögen des Bundes zur Bekämpfung der Klimafolgen gegen die Verfassung verstößt, fordert Wegner eine Reform der Schuldenbremse, um den Krisenlagen besser begegnen zu können.

Wegner befürchtet, dass die Entscheidung aus Karlsruhe erhebliche finanzielle Folgen für Berlin nach sich zieht, da in Aussicht gestellte Fördergelder in Milliardenhöhe wegfallen könnten. Insgesamt fehlen dem Bund durch das Urteil 60 Milliarden Euro. Das soll aus Sicht Wegners mit Hilfe der Reform der Schuldenbremse abgefedert werden. Die Schuldenbremse dürfe nicht zu einer Zukunftsbremse werden, forderte der Regierende Bürgermeister. Ähnliche Forderungen kamen aus den ebenfalls von der CDU regierten Ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Berlin will am 14. Dezember den Haushalt für die kommenden beiden Jahren beschließen. Schon jetzt müssen alle bestehenden Rücklagen genutzt werden, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Trotzdem müssen rund drei Milliarden Euro eingespart werden. Mit dem Wegfall von Bundeshilfen könnte der Betrag noch steigen.

Für eine Reform der Schuldenbremse muss das Grundgesetz geändert werden

Auch im Bund wird über eine Neufassung der Schuldenbremse diskutiert. Die CDU-Fraktion ist bislang dagegen, wie auch die Regierungsfraktion FDP. In Folge der Corona-Pandemie wurde die Schuldenbremse ausgesetzt, zuletzt hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sie auch für das aktuelle Jahr aufgehoben.

Für eine Reform der Schuldenbremse müsste das Grundgesetz geändert werden. Dies erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Eine derartige Mehrheit ist derzeit in beiden Gremien nicht in Sicht. Konkrete Pläne zu einer Neufassung der Schuldenbremse seien daher bislang nicht geplant, hieß es aus Kreisen der Bundesregierung.