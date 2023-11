Berlin. Die Tat ereignete sich Ende September in einer Berliner Klinik. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage erhoben. Die Details.

Er soll Ende September mutmaßlich einen sexuellen Übergriff an einem schlafenden Krankenhauspatienten verübt und anschließend versucht haben, ihn zu töten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berlin den 61-Jährigen angeklagt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll der Mann versucht haben, den 85-Jährigen zu töten, um den Übergriff zu verdecken. Dem Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen.

Mutmaßliche Vergewaltigung und Tötungsversuch: Das soll laut Anklage konkret passiert sein

Als der Patient wegen eines Griffs in den Genitalbereich wach wurde und um Hilfe schrie, wollte der 61-Jährige ihn laut Anklage mit einem Kissen ersticken und erwürgen, heißt es. Der Mann floh, als eine Krankenschwester in das Zimmer kam, wurde jedoch von Krankenhausmitarbeitern gefasst. Der 61-Jährige, bei dem es sich nicht um einen Beschäftigen der Klinik handelte, kam daraufhin in Untersuchungshaft.

dpa