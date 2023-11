Berlin (dpa/bb). Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwochmittag bei einem Autounfall in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) verletzt worden. Das Kind sei wohl kurz vor der Chris-Gueffroy-Allee auf die Fahrbahn der Späthstraße gelaufen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei erlitt die Neunjährige Verletzungen an Kopf und Händen - der Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zum Unfall zwischen dem Kind und der 49-jährigen Fahrerin des Wagens.

Bereits am Dienstag waren zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren in Baumschulenweg bei einem Unfall verletzt worden. In diesem Fall soll ein 19-Jähriger Fahrer trotz Gefahrenbremsung die auf die Straße gelaufenen Kinder erfasst haben. Die Neunjährige wurde dabei nach Polizeiangaben mehrere Meter weit geschleudert. Ein zufällig anwesender ambulanter Pflegedienst hatte die Erstversorgung der Mädchen übernommen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Achtjährige durfte nach ambulanter Behandlung nach Hause. Das Neunjährige Mädchen musste wegen des Verdachts auf ein Schädelhirntrauma stationär behandelt werden. Auch in diesem Fall ermittelt das zuständige Fachkommissariat.

