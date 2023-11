Die Verletzungen seien zu schwer gewesen. Aktuell gehe die Polizei Berlin von einem Unglück aus. Die Blaulicht-News im Blog.

Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Kind stürzt aus Hochhaus und stirbt

Mann stürzt in Gleisbett

Zwei Menschen bei Kellerbrand verletzt

82 Jahre alter Radfahrer nach Unfall in Heiligensee gestorben

Frau in Tram stürzt nach Gefahrenbremsung

Berlin. In Neukölln soll ein Kind aus einem Hochhaus gestürzt und an den Verletzungen gestorben sein. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. November: Frau in Tram stürzt nach Gefahrenbremsung

16.01 Uhr: Heute Vormittag erlitt eine Frau nach Polizeiangaben Verletzungen, als sie bei der Gefahrenbremsung einer Tram in Alt-Hohenschönhausen stürzte. Demnach öffnete gegen 10.15 Uhr am Fahrbahnrand der Konrad-Wolf-Straße ein 54-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens beim Abladen die Fahrertür des aufgeladenen Autos. Gleichzeitig nahte aus Richtung Weißenseer Weg eine Straßenbahn der Linie M5, die in Richtung Hauptstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür zu verhindern, führte der 37-jährige Tramfahrer erfolgreich eine Gefahrenbremsung durch. Allerdings stürzte eine 53-jährige Frau in der Straßenbahn und verletzte sich am Rücken. Sie wurde von Rettungskräften nach einer Notarztbehandlung am Ort mit starken Schmerzen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr auf der Hauptstraße war während der Unfallaufnahme für 30 Minuten unterbrochen.

Polizei fasst nach öffentlicher Fahndung mutmaßlichen Räuber

12.54 Uhr: Nach dem gewaltsamen Raub der Handtasche einer 36-Jährigen in Berlin-Gropiusstadt hat die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen ermittelt. Hinweise der Bevölkerung hatten zu dem Mann geführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll die Frau am Abend des 22. Oktober in Gegenwart ihres neunjährigen Sohnes am Eingang zum U-Bahnhof Wutzkyallee zu Boden gerissen und sie dann mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Mit ihrer Handtasche sei er dann über den Bahnsteig in Richtung Spandau geflüchtet. Die Frau wurde mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge blieb unverletzt. Die Polizei hatte mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet.

Mutmaßliche Trickbetrügerinnen sollen Seniorin bestohlen haben

12.33 Uhr: Drei mutmaßliche Trickbetrügerinnen sollen in Berlin-Prenzlauer Berg eine 81-Jährige bestohlen haben. Die 47, 49 und 51 Jahre alten Frauen sowie ein 51-jähriger Komplize wurden festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zivilfahnder hatten den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag in der Schwedter Straße die drei Frauen beobachtet, wie sie die gebrechlich wirkende Seniorin ansprachen und in einen Hauseingang begleiteten. Wenige Minuten später hätten sie das Mehrfamilienhaus wieder verlassen und seien in ein Auto gestiegen, in dem der 51-Jährige wartete. Beamte seien dem Wagen gefolgt, andere suchten die Seniorin auf. Ihr soll Geld gefehlt haben, Behältnisse in der Wohnung seien aufgebrochen gewesen, hieß es. Daraufhin wurde das Auto mit den drei Frauen und dem Mann von Einsatzkräften gestoppt. Was sich in der Wohnung der 81-Jährigen genau zugetragen hat, muss noch ermittelt werden.

Bett in Wohnung in Flammen

11.19 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch brannte gegen 2.30 Uhr ein Bett in einer Wohnung in Wilmersdorf. Insgesamt rückten rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus. Sie konnten das Feuer rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Berlin-Wilmersdorf: Bett steht in Wohnung in Flammen © Pudwell | Morris Pudwell

Mann stürzt in Gleisbett

11 Uhr: An der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain lag gegen 3.40 Uhr ein Mann im Gleisbett der S-Bahn. Dabei verletzte er sich schwer. Vor Ort wurde er von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Derzeit werde von einem Sturz oder einer Körperverletzung ausgegangen. Die Polizei ermittelt.

Mann stürzt in S-Bahn-Gleise an der Warschauer Straße in Friedrichshain. © Pudwell | Morris Pudwell

Miles Auto in Flammen

10.55 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch brannte ein Fahrzeug des Carsharing-Anbieters Miles in Charlottenburg. Die Feuerwehr löschte das Auto. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.

Charlottenburg: Miles-Carsharing Fahrzeug ausgebrannt © Pudwell | Morris Pudwell

Wohnung in Neukölln in Flammen

9.33 Uhr: Am Dienstagabend brannte es in der Emser Straße in Neukölln eine Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr war mit rund zwanzig Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.

Brand Feuer Emser Straße Berlin Neukölln © Pudwell | Morris Pudwell

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Charlottenburg

9.13 Uhr: Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Charlottenburg ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw gegen 15.30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt heraus und wollte nach links in die Franklinstraße einbiegen. Dabei soll sie sich an einem unbekannt gebliebenen Fahrzeug vorbei getastet haben, dessen Fahrerin oder Fahrer auf das Grundstück einfahren wollte und anhielt. Als sie dieses wartende Auto passiert hatte, stieß sie mit dem 49-jährigen Autofahrer zusammen, welcher den haltenden Wagen überholte. Durch den Zusammenstoß schleuderten die beiden Autos gegen zwei geparkte Fahrzeuge, ein Auto und einen Anhänger, und beschädigten diese. Die 39-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, während ihre mitfahrenden Kinder, sieben und neun Jahre alt, unverletzt blieben. Der 49-Jährige wurde am Rumpf verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen, der Fahrer wurde stationär aufgenommen.

82 Jahre alter Radfahrer nach Unfall in Heiligensee gestorben

9.09 Uhr: Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall mit einem Auto in Berlin-Heiligensee gestorben. Der Mann erlag am Dienstagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 82-Jährige war am Montag von einem Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Die 64 Jahre alte Autofahrerin erlitt demnach einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann vom Radweg auf die Straße gefahren sein, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin habe nicht rechtzeitig bremsen können und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Wohnungsbrand in Ludwigsfelde - 47-Jähriger schwer verletzt

9.03 Uhr: Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) hat ein 47-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei gegen zwei Uhr nachts aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung des Mannes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 47-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die anderen 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Zwei Kinder bei Unfall verletzt

7.55 Uhr: Bei einem Unfall im Berliner Baumschulenweg haben zwei Kinder Verletzungen erlitten. Eines der Kinder ist im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Zum Hergang des Unfalls am Dienstagvormittag und zum Alter der Kinder machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Unfall stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der Glätte auf Berlins Straßen.

Kind stürzt aus Hochhaus in Neukölln und stirbt

7.40 Uhr: Ein fünf Jahre altes Kind ist nach einem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gestorben. Das Kind fiel am Dienstagabend aus einem Fenster im fünften Stock des Hauses in der Gropiusstadt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Bei dem Vorfall soll es sich den Angaben zufolge um einen Unfall handeln. Die Rettungsversuche von Sanitätern und Notarzt waren vergebens, das Kind starb noch vor Ort. Eine Polizeisprecherin machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Zuvor hatten der „Berliner Kurier“ und weitere Berliner Medien berichtet.

Brand in Lichtenberger Hochhaus - Elf Wohnungen unbewohnbar - zwei Menschen verletzt

6.22 Uhr: Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Lichtenberg sind zwei Menschen im Krankenhaus, 20 weitere können vorerst nicht mehr in ihren Wohnungen leben. In einem Kellerverschlag des elfgeschossigen Hauses brach in den frühen Morgenstunden des Mittwochs aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Alle Bewohner des Hauses brachten sich selbstständig in Sicherheit. Zwei Menschen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Lichtenberg: Kellerbrand in der Ribnitzer Straße in Neu-Hohenschönhausen © Pudwell | Morris Pudwell

Durch das Feuer sei nun in elf Wohnungen und einem Treppenaufgang keine Stromversorgung möglich. Das Bezirksamt Lichtenberg kümmerte sich um die Unterbringung der Menschen. Die Feuerwehr war mit 63 Einsatzkräften vor Ort, am Vormittag waren zur Koordination der Lage noch acht Feuerwehrleute vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.