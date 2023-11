Braga. Union Berlins neuer Trainer Nenad Bjelica hat sich noch nicht mit seinem Vorgänger Urs Fischer ausgetauscht, will dies aber bald nachholen. „Sicher nächste Woche“, antwortete der 52-Jährige auf eine entsprechende Frage beim Streamingdienst DAZN. Wenn er dann ein bisschen mehr Zeit habe, werde er „die Möglichkeit nutzen, mit ihm zu sprechen“, ergänzte Bjelica kurz vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels der Berliner bei Sporting Braga am Mittwochabend (21.00 Uhr).

Union braucht mindestens ein Remis, um zumindest die theoretische Chance auf ein Überwintern in der Europa League zu wahren. Bjelica war am Sonntag als neuer Trainer von den Köpenickern verpflichtet worden. Er ist Nachfolger des langjährigen Coaches Fischer (57). Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Interimstrainer Marco Grote betreut worden.

