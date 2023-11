Berlin. „Europäischer Bahnhofsindex“ vergleicht die 50 größten Stationen. Ein Berliner Bahnhof überzeugt, drei werden schlecht bewertet.

Während ein Berliner Bahnhof überzeugt, landen drei andere unter den Schlusslichtern: Der aktuelle „Europäische Bahnhofsindex“ kommt für die großen Stationen in der Hauptstadt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Für den Index hat das Consumer Choice Center, eine internationale Verbraucherschutz-Organisation, bereits zum vierten Mal die 50 europäischen Bahnhöfe mit den meisten Reisenden miteinander verglichen. Wie schon im letzten Ranking landet der Berliner Hauptbahnhof unter den am besten bewerteten Stationen.

In die Auswertung eingeflossen sind Faktoren wie die Barrierefreiheit, die Verfügbarkeit von kostenlosem Wlan, die Anzahl an Geschäften und Restaurants im Bahnhof, die Möglichkeit, auf direktem Weg ins Ausland zu reisen, oder die Umsteigeoptionen auf andere Verkehrsmittel wie Straßen- und U-Bahnen. Obwohl unter den 50 betrachteten Bahnhöfen 21 aus Deutschland stammen, hat es allein Berlins Hauptbahnhof unter die Top 5 geschafft: Nur die Hauptbahnhöfe in Zürich und Wien wurden noch besser bewertet. Als einzige weitere deutsche Station unter den besten Zehn ist Frankfurts Hauptbahnhof.

Bahnhofsindex: Viele Verspätungen als ein Faktor für schlechte Bewertungen

Dafür werden die sechs letzten Plätze allein von deutschen Bahnhöfen belegt, unter ihnen drei Berliner. Mit jeweils derselben Punktzahl landen die Stationen Ostkreuz, Gesundbrunnen und Zoologischer Garten auf dem drittletzten Platz, dahinter folgen noch München-Pasing und der Bremer Hauptbahnhof.

Ein ausschlaggebender Punkt ist den Autoren zufolge der hohe Anteil an Zügen, die Verspätungen haben. Das führen sie wiederum auch auf das 9-Euro-Ticket beziehungsweise das Deutschlandticket als Folgeangebot zurück, wodurch die Zahl an Bahnreisenden gestiegen ist. Auch insgesamt sprechen die Autoren aber von zunehmenden Zugverspätungen und erklären das damit, dass die Fahrgastzahlen nach der Corona-Pandemie schnell wieder gestiegen sind.

Geringe Anzahl an Shops und Restaurants an Berliner Bahnhöfen

Zur schlechten Bewertung des Bahnhofs Gesundbrunnen oder des Bahnhofs Zoo hat außerdem die geringe Zahl an Shops und Restaurants beigetragen, am Ostkreuz ist auch die fehlende Information der Deutschen Bahn ein Grund für die geringe Punktzahl. Dazu kann man zwar vom Berliner Hauptbahnhof aus diverse europäische Städte direkt mit dem Zug erreichen, von anderen Berliner Bahnhöfen fallen die Möglichkeiten jedoch deutlich geringer aus. Auch fehlende Erste-Klasse-Lounges bemängeln die Autoren für die Berliner Stationen, mit Ausnahme des Hauptbahnhofs.

Positiv bemerkt die Studie dagegen Verbesserungen bei der Barrierefreiheit, mit Blick auf die Erreichbarkeit für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sowie Hinweise und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen. Bei allen Stationen hätten sich die Bewertungen in diesem Bereich im Vergleich zur letzten Studie verbessert, heißt es.

In dem Index tauchen auch weitere Berliner Stationen auf, die sich eher im Mittelfeld platzieren: Auf Platz 18 findet sich der Bahnhof Alexanderplatz, auf Rang 22 folgt der Bahnhof Friedrichstraße und als 32. in der Liste wird der Bahnhof Südkreuz aufgeführt.