Berlin. Elefantenrunde im Tempodrom: Berliner Partei-Spitzen ziehen Bilanz und diskutieren, wie es weitergehen soll in der Landespolitik.

Der Dezember steht vor der Tür, und das Jahr 2023 nähert sich seinem Ende. Zeit, zurückzuschauen auf das, was war. Zeit, Bilanz zu ziehen. Aber auch Zeit dafür, in die Zukunft zu blicken und aufzuzeigen, wo es lang gehen soll. Dafür hat die Friedrich-Naumann-Stiftung in Kooperation mit der Berliner Morgenpost führende Köpfe aller demokratischen Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus zu einer Elefantenrunde in das Tempodrom eingeladen.

„Das Beste für Berlin“ – unter diesem Motto steht der Koalitionsvertrag des schwarz-roten Senats. Doch hält die große Koalition in Berlin bislang auch, was sie verspricht? Wie sieht es aus in den Bereichen Bauen, Wohnen und Sicherheit? Was läuft gut? Wo besteht noch Nachholbedarf? Und natürlich aktuell: Was bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für den Berliner Haushalt?

Streitthema in Berlin: der Verkehr

Zunächst jedoch das Aufreger-Thema des vergangenen Wahlkampfs, der Verkehr. Den Aufschlag machte Ottilie Klein, Generalsekretärin der Berliner CDU. Ihre Partei habe sich mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur ganz bewusst erst einmal eine „Überarbeitungsphase“ genommen, so Klein. Man habe prüfen wollen, welche der schon angelaufenen Projekte sinnvoll seien und welche nicht. Nun gehe es darum, den ÖPNV und die Radwege auszubauen. Die meisten der überprüften Projekte sollen nun kommen, betonte sie.

Philmon Ghirmai, Landesvorsitzender der Berliner Grünen, kritisierte genau dieses in seinen Augen „ideologisch motivierte“ Vorgehen der CDU. Der vorübergehende Stopp bei den Radwegen habe dazu geführt, dass Fördermittel des Bundes in Millionenhöhe nicht ausgeschöpft werden konnten. Im Ergebnis stünden für Berlin deutlich weniger Radwege, das gleiche gelte für den Tram-Ausbau. Die aktuell von der CDU ins Gespräch gebrachte Magnetschwebebahn ist in seinen Augen nicht mehr als eine „bombastische Ankündigung, die aber keinen Berliner weiterbringt.“

Maximilian Schirmer, Landesvorsitzender der Berliner Linken, hält nicht nur die Magnetschwebebahn für unrealistisch, auch der U-Bahn-Ausbau fällt seiner Meinung nach als kurz- bis mittelfristige Lösung aus. Er dauere schlicht zu lange. Der Senat müsse sich deshalb auf den Tram-Ausbau konzentrieren, fordert Schirmer.

Forderung nach schnellerem Bauen in Berlin

Nächstes Thema: Wohnen. Hier blickt Michael Biel (SPD), Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, noch weiter zurück als nur auf die ersten sieben Monate des neuen Senats. Und zwar bis in die 90er- und 2000er-Jahre, die Zeit umfassender Privatisierungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Damals seien Entscheidungen getroffen worden, „die uns heute auf die Füße fallen“, so Biel. Aktuell gehe es vor allem darum, bürokratische Hemmnisse aus dem Weg zu räumen, damit wieder schneller gebaut werden könne in Berlin.

Christoph Meyer, Landesvorsitzender der Berliner FDP, ist sich sicher, dass es nicht weniger als „ein neues Bauhaus“ brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Einig sind sich die Gesprächspartner darin, dass die Krise der Baubranche nicht nur Berlin, sondern die ganze Bundesrepublik trifft, viele Bauvorhaben liegen aktuell auf Eis.

Nach Urteil des Verfassungsgerichts: Berliner Finanzen auf dem Prüfstand

Dem Bund kommt auch beim nächsten und aktuell wohl heißesten Thema eine Schlüsselrolle zu: die Berliner Finanzen und die Folgen des Karlsruher Urteils. Dass Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei der Schuldenbremse offenbar andere Wege gehen will, als die Bundes-CDU, freut SPD-Staatssekretär Biel. Er ist sich sicher: Sparen sei in Krisenzeiten der falsche Weg.

Obwohl dieses Sparen zum Markenkern der CDU gehöre, betont auch deren Berliner Generalsekretärin Klein: Berlin brauche Investitionen. Die dringend nötigen Sanierung von Brücken, Schulen und Straßen seien schließlich keine „Peanuts“, so Klein.

Uneinigkeit bei der Schuldenbremse

Für Grünen-Politiker Ghirmai ist jedoch „völlig unklar“, woher diese Gelder kommen sollen. Aktuell könne die Regierung noch von Rücklagen zehren, die in den letzten Jahren gebildet seien. Doch bald schon würden diese ausgehen. Ghirmai erwartet bei den Verhandlungen für den Haushalt 2025/26 deshalb ein „großes Erwachen“.

Kritik kommt auch von Meyer. Seine Partei, die FDP, ist bei der Schuldenbremse bekanntlich nicht gesprächsbereit. Deren von Wegner geforderte Reform ist ihm deshalb ein Dorn im Auge. Der, so Meyer, „rote Kai“ werde Berlin noch in dieser Legislaturperiode in eine Rekordverschuldung führen. Das Berliner Sondervermögen für den Klimaschutz und die Bekämpfung seiner Folgen hat nach dem Karlsruher Urteil seiner Meinung nach keine Zukunft. In seiner aktuellen Fassung könne es nicht in Kraft gesetzt werden, so Meyer.

Dass ausgerechnet ein FDP-Mann nun erkläre, was nach Karlsruhe möglich sei und was nicht, das sei schon faszinierend, bemerkte Klein (CDU) daraufhin süffisant und dürfte dabei an Christian Lindner und die Ampel-Regierung gedacht haben. Sie rief dazu auf, abzuwarten, was Finanzseneator Stefan Evers (CDU) nach seiner Prüfung der Auswirkungen des Karlsruher Urteils für das Berliner Sondervermögen vorlege. Klein garantiert, das werde verfassungskonform sein.

Einigkeit bei innerer Sicherheit, Differenzen in den Details

Moderator Joachim Fahrun, Chefreporter der Berliner Morgenpost, bat die Gesprächsteilnehmer anschließend zu einem Abschluss-Statement zum Thema innere Sicherheit. Hier herrscht große Einigkeit auf dem Podium: Berlin muss sicherer werden und die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brauchen mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Darauf können sich alle einigen. Differenzen werden erst beim Blick in die Details erkennbar, mit erwartbaren Ergebnissen: CDU-Frau Klein kündigt bessere Ausrüstung für die Polizei an, unter anderem Taser und Body-Camps. Schirmer von den Linken fordert mehr Präventions- und Sozialarbeit.

So geht diese Diskussionsrunde zu Ende. Ob der schwarz-rote Senat, der seit diesem Jahr die Regierungsgeschäfte leitet, wirklich „das Beste für Berlin“ geleistet hat, das wird man wohl erst am Ende der Legislatur beurteilen können. Spannend dürfte in den nächsten Wochen vor allem bleiben, wie sich das Karlsruher Urteil in den Berliner Finanzplanungen niederschlägt.