Ludwigsfelde (dpa/bb). Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) hat ein 47-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei gegen zwei Uhr nachts aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung des Mannes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 47-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die anderen 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

