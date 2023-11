Eine Frau stürzte in Lichtenberg aus dem fünften Stock eines Hochhauses. In Erkner wurde eine Tankstelle überfallen. Die Blaulicht-News im Blog.

Eine Frau stürzte aus dem fünften Stock eines Hochhauses in Lichtenberg

In Marzahn wurde ein Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden

In Gropiusstadt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt

In Reinickendorf wurde ein Radfahrer angefahren

Die Polizei nahm einen Dieb in Lichtenberg fest

Berlin. Eine Frau hat in der vergangenen Nacht in Lichtenberg schwere Verletzungen erlitten. Sie war aus dem fünften Stock eines Hochhauses gestürzt. In Marzahn nahmen die Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt auf. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. November: Schnaps gestohlen und antisemitische Schmierereien: Einbruch in Lokal in Lichtenberg

12.38 Uhr: In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einem Lokal in Lichtenberg eingebrochen worden. Der Vorfall wurde am Montagnachmittag angezeigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zwei Personen über die Kellerräume in den Schankraum gekommen. Sie entwendeten mehrere Flaschen mit Spirituosen. Außerdem hinterließen die Tatverdächtigen antisemitische Schmierereien an einer Kellertür. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.

Mutmaßlicher Vergewaltiger weiter auf der Flucht

11.50 Uhr: Nach einem Angriff auf eine Seniorin und einer Vergewaltigung am Folgetag wird in Berlin weiter nach einem 25-Jährigen gesucht. Die Fahndung nach dem Mann sei noch nicht erfolgreich gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Behörde hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen zu den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung und der Vergewaltigung in einer Spezialabteilung für Sexualdelikte gebündelt.

Auch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in dem Fall soll demnach überprüft werden. Denn die Polizei hatte den 25-Jährigen nach dem ersten der beiden Delikte bereits gefasst, der Verdächtige war dann aber wieder freigelassen worden. Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ soll der Fall an diesem Mittwoch auch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses thematisiert werden.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag wird der 25-Jährige verdächtigt, zunächst die Seniorin unvermittelt in ihrer Wohnung in Moabit angegriffen zu haben. Als Angehörige der Frau zur Hilfe kamen, floh der Mann. Auf der Flucht soll er einem Passanten eine Flasche Schnaps gestohlen haben, die sich dieser zurückholte. Bei dem folgenden Einsatz nahmen Polizisten den 25-Jährigen fest, wobei er Widerstand leistete.

Die Polizei habe daraufhin telefonisch angeregt, den Verdächtigen vorzuführen, um einen Haftbefehl zu bekommen, erläuterte die Staatsanwaltschaft am Montag zum Ablauf. Dies habe die diensthabende Staatsanwältin abgelehnt, weil sie davon ausgegangen sei, dass die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt seien. Der 25-Jährige soll dann laut Staatsanwaltschaft am Samstag an seine Wohnanschrift zurückgekehrt sein und dort eine 23-Jährige vergewaltigt haben.

Marzahn: Nach Einbruch bei Seniorin Neffe tot in seiner Wohnung gefunden

10.03 Uhr: Nach einem Einbruch bei einer 86-Jährigen am Murtzaner Ring in Marzahn ist der Neffe der Frau tot in seiner Wohnung im selben Haus aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 63-Jährige getötet wurde. Darauf deute die Auffindesituation des Toten hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weitere Erkenntnisse erhofft sich die eingeschaltete Mordkommission durch die Obduktion der Leiche, die nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag erfolgen sollte.

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch bei der Frau und dem Tod ihres Neffen. Der 63-Jährige hatte nach Angaben der Seniorin einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Die 86-Jährige hatte den Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus überrascht. Wie sie der Polizei berichtete, soll der Unbekannte sie überwältigt und Geld gefordert haben. Anschließend sei der Mann mit der Beute geflüchtet. Die Frau wurde leicht verletzt.

Nach dem unbekannten Täter wird gefahndet. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat machen.

Radfahrer wechselt in Reinickendorf auf die Straße und wird angefahren

9.54 Uhr: Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Heiligensee im Bezirk Reinickendorf schwer verletzt worden. Der 82-Jährige war gegen 14 Uhr auf Höhe der Kreuzung Heiligenseestraße/Süderholmer Steig vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt eine schwere Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb zwar körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde am Ort medizinisch betreut. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).

Autofahrerin fährt aus Parklücke und erfasst Motoradfahrer in Neukölln

9.47 Uhr: Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 38-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Lipschitzallee mit einer 35 Jahre alten Autofahrerin kollidiert, die aus einer Parklücke fuhr. Der Motorradfahrer stürtze. Er erlitt Verletzungen an einem Bein sowie an einer Hand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand unter Schock und kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.

Nach Zeugen-Hinweis: Polizei nimmt Dieb in Lichtenberg fest

9.28 Uhr: Ein Dieb ist am Montag in Alt-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 9.30 Uhr beobachtet, wie der Mann an der Landsberger Allee Ecke Zechliner Straße eine Autoscheibe einschlug und dann einen Rucksack entwendete. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad in Richtung Allee-Center. Polizisten entdeckten den 36-Jährigen an der Neustrelitzer Straße Ecke Zechliner Straße. Nach einer Verfolgung nahmen sie ihn fest. Bei ihm wurden ein Handy aus dem Fahrzeug und ein Nothammer gefunden. Außerdem stand das Fluchtfahrrad wegen eines besonders schweren Diebstahls in der Fahndung. Der Tatverdächtige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Tankstellenraub in Erkner – Kripo ermittelt

8.57 Uhr: Die Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau, die am Montagabend gemeinsam eine Tankstelle am Friedensplatz in Erkner im Landkreis Oder-Spree ausgeraubt haben sollen. Die beiden sollen kurz vor Ladenschluss in die Tankstelle gekommen sein, dort haben sie vom Angestellten Bargeld gefordert und ihn bedroht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das erbeutete Geld sollen die Räuber in eine Kaufland-Tüte gepackt haben und dann zu Fuß geflohen sein. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt.

Trotz eines Fahndungseinsatzes von Polizei und Bundespolizei konnten die Täter noch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Frau wird als blond, etwa 35 Jahre alt und ein Meter siebzig groß beschrieben. Der männliche Täter soll etwa ein Meter fünfundachtzig groß, kräftig und 35 bis 40 Jahre alt sein. Beide waren bei dem Überfall vermummt. Über die Höhe des erbeutetet Geldbetrages kann die Polizei keine Angaben machen.

Polizei fahndet nach brutalem Angreifer

8.06 Uhr: Im Oktober 2023 raubte ein Mann eine Frau in Gropuisstadt aus. Ihr Kind musste alles mit ansehen. Die Polizei bittet um Hinweise. Fotos des Verdächtigen und den Fahndungsausruf der Polizei finden Sie hier.

Lichtenberg: Frau bei Sturz aus fünftem Stock schwer verletzt

6.17 Uhr: Eine Frau ist bei einem Sturz aus einem Hochhaus in Lichtenberg schwer verletzt worden. Die Frau sei aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Fenster im fünften Stock gestürzt, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Nach der Versorgung durch einen Notarzt sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hausbrand in Luckenwalde: Zwölf Menschen evakuiert

5.21 Uhr: Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag zwölf Menschen aus einem brennenden Haus in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming evakuiert. Eine Person sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die evakuierten Bewohner wurden vorerst in einer Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens seien noch unklar. Ausgebrochen sei das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.