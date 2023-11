Berlin. Mehr Plätze und Fachkräfte: Auf dem Kita-Gipfel besprach die Bildungsverwaltung mit Trägern die Herausforderungen der nächsten Jahre.

Nach fünf Jahren Unterbrechung hat es in Berlin wieder einen Kita-Gipfel gegeben. Mehr als 200 Vertreter von Trägern, aus den Bezirken und dem Landeselternausschuss diskutierten mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Zukunft der Kindertagesstätten. Bei der vierstündigen Veranstaltung im DBB Forum an der Friedrichstraße ging es dabei vor allem um den Mangel an qualifiziertem pädagogischem Personal, die Chancengerechtigkeit als Folge frühkindlicher Bildung und die weitere Kita-Qualitätsstrategie des Landes in den nächsten Jahren.