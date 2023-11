Berlin. Am Dienstag sagte der Oberarzt der kardiologischen Intensivstation im Prozess gegen seinen ehemaligen Stellvertreter Gunther S. aus.

Im Totschlag-Prozess gegen den Herzarzt Dr. Gunther S. und die Pflegerin Katja W. hat sich der Oberarzt der kardiologischen Intensivstation der Charité am Dienstag hinter seine freigestellten Mitarbeiter gestellt. S. sei ein „guter und engagierter Mediziner“, „empathisch und verantwortungsbewusst“ und sei immer eingesprungen, wenn mal jemand ausfiel, sagte Dr. Frank Sp. im Zeugenstand. Und auch für W. hatte er nur positive Worte übrig, lobte ihre „Fachkompetenz“ und rührte die 39-Jährige damit zu Tränen.

Beide würden auf der Station fehlen, viele Kolleginnen und Kollegen seien verunsichert. Die Belastung durch die Vorwürfe seien groß. Die lauten im Fall von Dr. S. zweifacher Totschlag, W. muss sich wegen Beihilfe verantworten. Der 56-Jährige soll am 22. November 2021 einen 73 Jahre alten Patienten und am 23. Juli 2022 eine gleichaltrige Patientin mit einer Überdosis des Narkosemittels Propofol getötet haben.

Die beiden Todkranken bekamen jeweils zwei Dosen. Im ersten Fall hatte Dr. S. laut Anklage Pflegerin W. dazu angewiesen, eine der Spritzen zu verabreichen, dem sie auch nachgekommen sei. „Ich kann nicht glauben, was Katja da vorgeworfen wird“, sagte Dr. Janice Sch., die ebenfalls auf der Station arbeitet und nach ihrem Vorgesetzten aussagte. „Insbesondere, weil sie Anweisungen von Ärzten hinterfragt hat.“ Auch Dr. Sch. lobte beide Angeklagten unter anderem aufgrund ihrer Fachkompetenz und Empathie.

Propofolmenge war laut Oberarzt deutlich zu hoch

Einig waren sich beide Zeugen aber auch in einem anderen Punkt: Die gegebene Menge an Propofol sei bei keinem der beiden Patienten medizinisch induziert gewesen. Dem ersten mutmaßlichen Opfer sollen W. und Dr. S. 500 Milligramm, dem zweiten 600 Milligramm des Narkosemittels verabreicht haben. „Das ist kein gerechtfertigtes medizinisches Behandlungsverfahren“, befand Oberarzt Dr. Sp. Ähnlich sahen es auch zwei weitere ehemalige ärztliche Mitarbeiter der Station, die am vergangenen Freitag aussagten.

Eine Pflegerin, die mittlerweile versetzt wurde, wandte sich nach dem Tod des zweiten mutmaßlichen Opfers an die Vertrauensanwälte der Charité. Diese gab die Fälle an die Polizei weiter. Am 19. August 2022 wurde Dr. S. vom Dienst freigestellt und am 8. Mai 2023 wegen Mordverdachts festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die 30. Strafkammer des Berliner Landgerichts ließ jedoch nur eine Anklage wegen des Vorwurfs des Totschlags zu.

Beide Angeklagten schweigen bislang zu den Vorwürfen. Beim Prozessauftakt kündigte einer der Verteidiger des Arztes jedoch eine Aussage seines Mandanten zu einem späteren Zeitpunkt an. Am Freitag soll der Prozess fortgesetzt werden. Ein Urteil wird für den 16. Januar erwartet.

