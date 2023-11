Berlin. Rund 6000 Lehrkräfte, Erzieher und weitere Tarifbeschäftigte legten in Berlin die Arbeit nieder. Was sie von ihren Arbeitgebern fordern.

Schon wieder mussten sich viele Berliner Eltern um alternative Betreuungsangebote für ihre Kinder kümmern: In etlichen Schulen und Kitas gab es Einschränkungen, einige blieben ganz geschlossen. Grund: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi hatten Dienstag bundesweit zum Bildungsstreik aufgerufen. In Berlin beteiligten sich nach Angaben der GEW etwa 6000 Menschen an dem Warnstreik. Darunter waren nach Angaben eines Sprechers Erzieher und Lehrkräfte in Schulen, Beschäftigte aus den Kitas und aus Hochschulen ebenso wie Sozialarbeiter in Jugend-, Gesundheits- und Sozialämtern. Die Bildungsverwaltung teilte mit, dass rund 3.830 Angehörige des pädagogischen Personals an Schulen unter den Streikenden waren, davon rund 2.500 Lehrkräfte.

Trotz der eisigen Temperaturen zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Schloßplatz zum Brandenburger Tor. Mit Trillerpfeifen und Plakaten forderten sie mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder. In bisher zwei Verhandlungsrunden gab es keine Einigung. Verhandelt wird bundesweit, die nächste Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant. GEW, Verdi und andere Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Auszubildende soll die Erhöhung 200 Euro betragen. Für Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften zudem eine Stadtstaatenzulage von 300 Euro. Ein Angebot der Arbeitgeber gibt es bislang nicht.

Spürbar steigende Gehälter

„Von der Lohnerhöhung sollen besonders die niedrigeren Einkommensgruppen profitieren. Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen machen eine unglaubliche wichtige Arbeit und tragen enorme Verantwortung. Wir vertrauen ihnen große Teile des Tages unser Wertvollstes an: unsere Kinder. Das, was die Kolleg*innen dafür bekommen, wird dieser Verantwortung nicht gerecht“, erklärte Tom Erdmann, Berliner Landesvorsitzender der GEW.

Er wies darauf hin, dass Erzieherinnen und Erzieher wie alle anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes über die letzten Jahre satte Reallohnverluste haben hinnehmen müssen. „Mit dem Sparen auf unsere Kosten muss jetzt endlich Schluss sein!“, forderte Erdmann unter dem Applaus der Streikenden.

Auf der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor forderte die Bundesvorsitzende der GEW, Maike Finnern, dass die Gehälter jetzt spürbar steigen müssten. „In unseren Kitas, Schulen und Hochschulen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen am Limit“, sagte sie laut GEW. „Sie stehen für die Zukunft unseres Landes. Sie bilden und erziehen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ihre Arbeit ist unverzichtbar.“

Zu wenig Zeit sorgt für weniger Qualität

Auch an den Bedingungen müsse sich etwas ändern. So hätten in einer aktuellen Umfrage der GEW fast zwei Drittel der 458 befragten Kita-Erzieherinnen und -erzieher angegeben, keine oder fast keine Zeit für die Vor- und Nachbereitung ihrer Tätigkeit zu haben. 28 Prozent der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas gaben an, überhaupt keine Zeit für die Vor- und Nachbereitung zu haben, weitere 39 Prozent können aktuell nur eine Stunde pro Woche realisieren.

„Ohne die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern stehen sowohl die Qualität als auch die Arbeitszufriedenheit auf dem Spiel“, erklärte Martina Regulin, Vorsitzende der GEW Berlin. „Gute Bildung fällt nicht vom Himmel. Bildung von Kindern bedarf der gezielten Planung, Vorbereitung und Reflexion.“