Berlin. Der Berliner Hockey-Club muss im kommenden Sommer einen neuen Trainer für die Bundesliga-Herrenmannschaft finden. Darren Cheesman wird den zum Ende der Feldsaison 2023/24 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der 37-jährige Brite wechselt im Sommer zum deutschen Meister Rot-Weiss Köln.

Der Berliner Hockey-Club muss im kommenden Sommer einen neuen Trainer für die Bundesliga-Herrenmannschaft finden. Darren Cheesman wird den zum Ende der Feldsaison 2023/24 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der 37-jährige Brite wechselt im Sommer zum deutschen Meister Rot-Weiss Köln.

Cheesman kam 2022 als Nachfolger vom mittlerweile zum Junioren-Bundestrainer aufgestiegenen Rein van Eijk nach Berlin und hatte die BHC-Herren in der vergangenen Hallen-Saison in die DM-Endrunde geführt. In der abgelaufenen Feldsaison scheiterten die Berliner im Play-off-Viertelfinale trotz eines überraschenden Auftaktsieges an Cheesmans künftigem Arbeitgeber.

© dpa-infocom, dpa:231128-99-105984/2 (dpa)