Berlin. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat eine Umfrage unter Berliner Unternehmen durchgeführt. Das sind die Ergebnisse.

Immerhin erkennt die Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Bildungsverwaltung unter der neuen Senatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) Fortschritte. „Wir sind durchaus zufrieden mit dem neuen Wind, der durch die Schulverwaltung weht“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder am Montagabend, als er mit IHK-Präsidenten Sebastian Stietzel eine Umfrage präsentierte, wie Berlins Unternehmen den CDU/SPD-Senat nach einem guten halben Jahr einschätzen.

Es bleibt aber noch viel zu tun, denn die Bildungspolitik erhält laut Meinungsbild der Wirtschaft ein schlechtes Zeugnis: 54 Prozent der Umfrageteilnehmer sind unzufrieden, 34 Prozent eher unzufrieden mit den Ergebnissen der Berliner Schulen. „Wir können resignierend sagen: die hausgemachten Probleme Berlins bleiben seit 25 Jahren“, fasste Eder die Lage zusammen.

Die Jugendberufsagenturen erfüllen aus Sicht der IHK ihre Aufgaben nicht gut

Die Berufsorientierung wird ebenso schlecht eingeschätzt wie die sonstige Wissensvermittlung. Die zur Schließung der Lücke zwischen Schule und Arbeitswelt aufgebauten Jugendberufsagenturen funktionierten schlecht. „Der Datentransfer von den Schulen zu den Jugendberufsagenturen funktioniert nicht“, nannte Präsident Stietzel ein Problem. Deswegen gingen weiterhin Jugendliche vor allem ohne Schulabschluss verloren. Als positiv wertet die Kammer, dass das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik nun verpflichtend in allen Schulformen gelehrt werden soll.

Dass fast 80 Prozent der Unternehmen die vom Senat auf Druck der SPD vorgesehene Ausbildungsplatzabgabe kritisch sehen, passt ins Bild. Die Abgabe soll kommen, falls die Wirtschaft die Zahl der Ausbildungsplätze 2025 im Vergleich zu 2023 nicht um 2000 erhöht. Dabei sind sich beide Seiten im „Ausbildungsbündnis“ noch nicht einmal einig, ob es bei der zu steigernden Zahl um den Bestand aller Ausbildungsplätze zum Stichtag geht oder um die neu abgeschlossenen Verträge.

Der Fachkräftemangel droht sich zuzuspitzen: 400.000 unbesetzte Stellen im Jahr 2035

Was die Personalsituation angeht, zeichnet die Kammer ein düsteres Bild. Derzeit fehlten den Unternehmen in Berlin 90.000 Fachkräfte. Bis 2035 könnten laut dem Fachkräftemonitor der IHK 414.000 Stellen unbesetzt bleiben. Wobei die IHK-Spitze einräumte, dass diese Zahl angesichts von zwei Millionen Arbeitsplätzen insgesamt in der Stadt eher theoretisch sei. Es werde eher zu einem Schrumpfen der Wirtschaft kommen, weil Firmen ihren Betrieb aus Mangel an Arbeitskräften zurückfahren müssten.

Auch die Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik bereitet der Wirtschaft Sorgen. Die IHK beklagt den Verlust von 170 Hektar Gewerbeflächen in Berlin seit 2015. Areale für die Wirtschaft und bezahlbarer Gewerberaum müsse gesichert werden. Der Wohnungsbau sei zum Erliegen gekommen.

Für effizienten Lieferverkehr möchte die IHK Parkplätze streichen, etwa auf der Kantstraße

Mit der Verkehrspolitik sind 87 Prozent der teilnehmenden Firmen nicht zufrieden. Für den Wirtschaftsverkehr müsse überall das Laden und Liefern gewährleistet sein. Dabei ist die IHK im Grundsatz dafür, weniger privaten Autoverkehr in der Innenstadt zu haben. Jan Eder nannte ein negatives Beispiel: „Auf der Kantstraße klappt das nicht, weil man sich nicht durchringt, die letzten verbliebenen Parkplätze zu streichen“, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Etwas besser schätzen die Unternehmen die Innovationspolitik des Landes ein. Immerhin 41 Prozent zeigten sich hier eher zufrieden. Die Kooperationsangebote mit den Hochschulen bewertet die Hälfte positiv. Der IHK-Präsident sieht dennoch Verbesserungsbedarf. „Beim Wissenstransfer aus den Hochschulen in die Unternehmen liegen wir weit hinter angelsächsischen Wettbewerbern“, so Stietzel: „Deshalb sollten wir den Wissenstransfer als dritte Säule der Hochschulfinanzierung einführen.“ Die Behörden könnten durch ihre Vergabe von Aufträgen Innovationen fördern: „Die öffentliche Hand sollte bei ihrer Beschaffung Probleme ausschreiben, nicht die Lösungen. Die finden die Unternehmen.“

Auch die IHK hält das Sondervermögen Klimaschutz für verfassungswidrig

Berlins Verwaltung bleibt für die Wirtschaft ein Ärgernis. Fast alle sind unzufrieden mit der Modernisierung der Behörden und dem fehlenden Bürokratieabbau. Auch das Agieren des neuen Senats rund um die Verwaltungsreform sieht Stietzel kritisch: „Es erschließt sich nicht, warum der Senat angesichts der ohnehin schon kurzen Legislatur erst Ende nächsten Jahres eine Vorlage ins Abgeordnetenhaus einbringen will“, so der Präsident.

In der Haushaltspolitik sieht auch die IHK schwierige Zeiten auf die Stadt zukommen. Das geplante Sondervermögen mit geliehenen Milliarden Euro für Klimaschutz sieht die Kammer ebenfalls skeptisch: „Juristisch ist das Berliner Sondervermögen genauso verfassungswidrig wie das auf der Bundesebene“, sagte Eder.