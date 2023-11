Potsdam (dpa/bb). Am Dienstagmorgen hat es in Brandenburg rund 40 witterungsbedingte Unfälle gegeben. Bis 8.00 Uhr seien 36 Unfälle im Zusammenhang mit der Witterung abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Vereinzelt seien dabei Menschen verletzt worden. In den meisten Fällen sei es jedoch lediglich zu Sachschäden gekommen. Die meisten Unfälle gab es nach Aussage der Sprecherin im Süden des Bundeslandes. Am Montagabend und Dienstagmorgen fiel bei Minusgraden in vielen Landesteilen Brandenburgs Schnee. Der Deutsche Wetterdienst kündigte für die kommenden Tage weiteren Schneefall an.

