Berlin: Frau brutal angegriffen – Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei Berlin fahndet nach einem brutalen Angreifer. Bei der Suche bittet die Behörde die Bevölkerung um Mithilfe. Von dem verdächtigen Mann wurden Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Mann hatte am Sonntag, den 22. Oktober 2023 eine 36 Jahre alte Frau im Beisein ihres Kindes in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln angegriffen. Er habe sie um kurz nach 23 Uhr in der Nähe des Eingangs zum U-Bahnhof Wutzkyallee zu Boden gerissen, getreten und geschlagen. Anschließend habe er ihre Handtasche an sich genommen und sei damit zum nahegelegenen Bahnsteig gerannt. Er sei über das Gleisbett bzw. die Tunnelanlage in Richtung Spandau geflüchtet. Die 36-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473131, per E-Mail, an die Internetwache oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen. JP