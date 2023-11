Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg: Ausfälle erwartet

Trotz des Wintereinbruchs rollt der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Es sei nur mit punktuellen Ausfällen oder Teilausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Abgesehen von wenigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen sollten Pendler aber gut durchkommen.

Im Bereich der Stadtbahn RE7 zwischen Beelitz und Potsdam-Berlin ist nach einem wetterbedingten Ausfall streckenweise noch mit einzelnen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Am Dienstag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Dauerfrost und Glättegefahr einstellen. In den frühen Morgenstunden und bis in den Vormittag hinein ist mit Schneefällen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Temperaturen um die null Grad kann dabei eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben.