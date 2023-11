Der Winter sorgt in Berlin für glatte Straßen und viele Unfälle. Wie wird das Wetter heute und morgen? Die News im Wetter-Blog.

Der Winter hat Berlin fest im Griff – mit Schnee und glatten Straßen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung ausgegeben

Auf den Straßen kam es witterungsbedingt zu zahlreichen Unfällen

Wie wird das Wetter heute & morgen? Die Vorhersage im Detail

Berlin. Der Winter hat die Berlin fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Donnerstag vor Frost und Glätte. Die amtliche Warnung gilt vorerst bis Freitagvormittag, das frostige Wetter dauert aber auch am Wochenende an. Wie wird das Wetter heute und morgen? Wir berichten über die aktuelle Wetter-Lage in Berlin im Blog.

Wetter-News aus Berlin und Brandenburg vom 30. November: So wird das Wetter heute und morgen

14.15 Uhr: Heute wird das Wetter in Berlin heiter oder wolkig, vielerorts niederschlagsfrei, schreibt der DWD in seiner Wettervorhersage. Im Süden Brandenburg meist stark bewölkt und ab dem Abend örtlich Schneefall. Gebietsweise Glätte. Höchstwerte -2 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag in Südbrandenburg bedeckt und gebietsweise leichter Schneefall. Sonst mitunter wolkig bis gering bewölkt, bei Aufklaren Bildung von Nebel und Hochnebel. Örtlich Glätte. Mäßiger Frost, Temperaturrückgang auf -5 bis -8 Grad, bei längerem Aufklaren über Schnee bis -10 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Morgen (Freitag) wird es trüb und meist niederschlagsfrei, Höchstwerte -3 bis -1 Grad. Am Samstag viele Wolken, vor allem im Süden und Westen zeitweise etwas Schnee. Höchstwerte -2 bis 0 Grad. Am Sonntag stark bewölkt. Örtlich leichte Schneeschauer. Höchstwerte -1 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest.

Der schneebedeckte Reichstag in Berlin. © AFP | Tobias Schwarz

Unfallkrankenhaus Berlin: Etwas mehr wetterbedingte Verletzungen

12.25 Uhr: Der Wintereinbruch hat im Unfallkrankenhaus Berlin bisher zu einem leicht erhöhten Aufkommen von wetterbedingten Verletzungen geführt. Bis zum Mittwochnachmittag seien 15 Fälle von gestürzten Fußgängern und Radfahrern erfasst worden, sagte ein Kliniksprecher am Mittwoch. Bis zum Abend könnten noch weitere hinzukommen. Betroffene seien etwa auf den Rücken oder Kopf gefallen. Außerdem gebe es die typischen Knochenbrüche, die sich Menschen beim Stürzen zuziehen, wenn sie versuchen, sich mit den Händen abzustützen. Die Zahl wetterbedingter Unfälle sei am Mittwoch etwa doppelt so hoch gewesen wie am Dienstag, die Lage aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel früheren Blitzeis-Vorkommnissen, berichtete der Sprecher. Aus anderen Berliner Klinken lagen auf Anfrage zunächst noch keine Rückmeldungen vor.

Ein Lkw, der auf schneeglatter Fahrbahn weggerutscht ist, steht quer auf der Autobahn A19 Rostock - Berlin in Fahrtrichtung Rostock. © dpa | Bernd Wüstneck

Gefährliche Arbeitswege: Bin ich auf dem Arbeitsweg bei Glatteis versichert?

Viele Unfälle im Nordwesten Brandenburgs wegen Schnee und Glätte

8.13 Uhr: Aufgrund von Schnee und Glätte hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh viele Unfälle in den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz gegeben. Fünfzehn witterungsbedingte Unfälle seien in dieser Zeit zu verzeichnen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen. Obwohl sich die Autos bei einigen dieser Unfälle sogar überschlugen, wurde nach Polizeiangaben niemand schwer verletzt. Mit der Auswertung der Unfälle ist die Polizei am Donnerstagmorgen beschäftigt.

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa/Symbolbild | Unbekannt

Frost und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

6.30 Uhr: Mit Frost und Glättegefahr müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Donnerstag rechnen. In Südbrandenburg kann es tagsüber teilweise frostfrei werden, im Rest des Landes und in Berlin ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes leichter Dauerfrost zu erwarten. Vorsicht: Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Menschen spazieren durch den verschneiten Volkspark Friedrichshain in Berlin. © Hannes P. Albert/dpa | Unbekannt

Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen minus zwei und null Grad, in Südbrandenburg ist bis zu einem Grad plus möglich. Bei leichtem Wind bleibt es meist bewölkt, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne in Berlin und Brandenburg. In der Nacht zum Freitag kann gebietsweise wieder Schnee fallen. Außerdem ist in der zweiten Nachthälfte mit Nebel zu rechnen. Bis auf minus zehn Grad sinken die Temperaturen.

29. November: Ganztägig Schnee und Glättegefahr in Berlin

16.18 Uhr: Bis in die erste Nachthälfte soll es in Berlin am Mittwoch immer wieder schneien. Im Schnitt können zwischen zwei und fünf Zentimeter, vereinzelnd bis zu sieben Zentimeter, Schnee fallen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Es herrsche Dauerfrost bei Temperaturen um minus ein Grad. Auf den Straßen besteht Glättegefahr. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad.

In Berlin sind die Straßen mit Schnee bedeckt – und zum Teil glatt. © dpa-tmn | Soeren Stache

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin empfiehlt Verkehrsteilnehmern möglichst vorsichtig zu fahren. „Vor allem auf den Gehwegen und auf den Nebenstraßen ist es rutschig“, sagte ein VIZ-Sprecher. Autofahrer sollten verstärkt auf Fahrradfahrer achtgeben, die auf abgetrennten Radwegen auf der Straße unterwegs seien. Durch die Glätte könne es passieren, dass Radfahrer ausrutschten und auf den Autofahrstreifen fielen.

Laut Polizei gab es zwischen 5 und 12 Uhr in Berlin fast 180 Polizeieinsätze wegen Verkehrsunfällen. Es könne nicht gesagt werden, ob und wenn ja wie viele der Unfälle wetterbedingt sind, sagte eine Polizeisprecherin

Schneefall hält an – So ist das Wetter in Berlin

12.31 Uhr: Es schneit weiter in der Hauptstadt. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee am Mittwoch angekündigt.

Hinter dem verschneiten Neuen Palais in Potsdam geht die Sonne unter. Auch in den kommenden Tagen bleibt es bei kalten Temperaturen. © DPA Images | Georg Moritz

Wintereinbruch in Berlin: Zahlreiche Bürgersteige sind nicht geräumt

11.01 Uhr: Die Winterdienste kommen bei dem Schneefall offenbar mit dem Räumen von Bürgersteigen nicht mehr hinterher. Selbst auf Hauptstraßen sind die Trottoirs teils schneebedeckt.

Fußgängerin „eingeschneit“: Schnee in Berlin

9 Uhr: Die Winterdienste räumen am Morgen die Straßen. Für Fußgänger offenbar nicht immer ein Vergnügen.

Weiterhin Schnee und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

5.24 Uhr: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Mittwoch weiter auf Dauerfrost, Schnee und Glätte einstellen. Bei Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad besteht in den Morgenstunden verbreitet Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch während des Tages ist mit Dauerfrost und Schneefällen zu rechnen. Bei Höchsttemperaturen von minus ein Grad können innerhalb weniger Stunden bis zu sechs Zentimeter Neuschnee fallen. Ab dem Abend ist dann wieder mit erhöhter Glättegefahr durch überfrierenden Schneematsch zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag schneit es weiter. Bis auf minus sechs Grad sinken die Temperaturen und es kann weiterhin glatt werden.

Ein Schneemann ist im Berliner Bezirk Kreuzberg nach dem ersten Schneefall der Saison in der deutschen Hauptstadt abgebildet. © AFP | David Gannon

Wetter-News vom 28. November: 328 Einsätze zu Verkehrsunfällen bis zum Mittag

14.20 Uhr: Der Wintereinbruch hat auf den Straßen in Berlin und Brandenburg zu Unfällen und langen Staus geführt. Die Berliner Polizei sprach am Dienstag von einer erhöhten Anzahl von Unfällen seit den Morgenstunden. Zwischen 5 und 12 Uhr habe es am Dienstag 328 Einsätze zu Verkehrsunfällen gegeben. Am Montag waren es im gleichen Zeitraum lediglich 179. Das Wetter könne ursächlich sein, das müsse aber noch ermittelt werden, schränkte eine Sprecherin der Polizei ein. Man könne aber spekulieren, dass glatte Straßen dazu geführt hätten.

Die Polizei in Brandenburg teilte mit, dass einige Unfälle bei passender Bereifung vermutlich hätten verhindert werden können. So seien einige Fahrzeuge noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Eine Sprecherin der Polizei in Potsdam sagte, es seien bis zum Mittag etwa 250 Unfälle im Land gemeldet worden. Rund die Hälfte sei witterungsbedingt. Größere Personenschäden blieben nach Polizeiangaben aus. „Meist blieb es bei Sachschäden.“ Vor allem der Süden des Landes war demnach betroffen.

Bei Schönborn (Landkreis Elbe-Elster) kam ein Schulbus laut Polizei von der Straße ab und geriet so in Schieflage. „Stabilisiert wurde er dadurch, dass der Fahrer alle Kinder auf die linke Busseite geschickt hatte. Damit kamen sie allerdings nicht mehr zu den Türen auf der Beifahrerseite“, hieß es in einer Polizeimeldung. Die Feuerwehr stabilisierte den Bus und holte die Kinder und Erwachsenen aus dem Bus.

Schnee in einer Grünanlage in Steglitz © Reto Klar | Reto Klar

Rund 40 witterungsbedingte Unfälle in Brandenburg – Verletzte

10.48 Uhr: Am Dienstagmorgen gab es in Brandenburg rund 40 witterungsbedingte Unfälle. Bis 8 Uhr seien 36 Unfälle im Zusammenhang mit der Witterung abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Vereinzelt seien dabei Menschen verletzt worden. In den meisten Fällen sei es jedoch lediglich zu Sachschäden gekommen. Die meisten Unfälle gab es nach Aussage der Sprecherin im Süden des Bundeslandes.

Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte

Eine Frau geht durch den Volkspark Rehberge über eine dünne Schneedecke. © DPA Images | Sebastian Gollnow

9.14 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst gab zwei Warnungen aus. Noch bis 10 Uhr gilt eine Warnung vor Glätte. Außerdem gibt es bis 13 Uhr eine Warnung vor Frost. Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

Vermehrt Glätteunfälle auf Brandenburgs Straßen

8.45 Uhr: Der Wintereinbruch machte sich nach Angaben der Polizei bereits auf Brandenburgs Straßen bemerkbar. Es sei vermehrt zu Glätteunfällen gekommen, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Einen Überblick über die genaue Anzahl müssten sich die Beamten jedoch noch verschaffen. Aber: „Das Wetter zeigt ganz klar einen Einfluss.“

Berliner Polizei: Erhöhtes Unfallaufkommen – „Passen Sie auf sich auf“

8.33 Uhr: Wegen des Winter-Wetters kam es in Berlin am Morgen zu zahlreichen Unfällen. „Überraschung, es ist Winter! Bitte passen Sie Ihre Fahrweise an, fahren Sie früher los oder lassen Sie das Fahrzeug stehen. Aufgrund der Witterung kam es bereits zu einem erhöhten Unfallaufkommen. Passen Sie gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf“, schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst X.

Menschen gehen durch den Volkspark Rehberge. © DPA Images | Sebastian Gollnow

VIZ: Unfälle im Minutentakt

8.24 Uhr: Die Schneeglätte hat den Süden Berlins und das südliche Umland weiter im Griff. „Wir kriegen im Minutentakt Meldungen zu neuen Unfällen auf den Autobahnen. Bitte sehr vorsichtig fahren!“, informierte die Verkehrsinformationszentrale.

Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg: Vereinzelt Ausfälle erwartet

7.24 Uhr: Trotz des Wintereinbruchs rollte der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Es sei nur mit punktuellen Ausfällen oder Teilausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Abgesehen von wenigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen sollten Pendler aber gut durchkommen. Im Bereich der Stadtbahn RE7 zwischen Beelitz und Potsdam-Berlin ist nach einem wetterbedingten Ausfall streckenweise noch mit einzelnen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Viele Unfälle im Süden Berlins

7.07 Uhr: Laut der Verkehrsinformationszentrale kam es vor allem im südlichen Teil Berlins und des Umlands immer wieder zu Unfällen, meist durch Glätte. „Aktuell ist auf der #A115 in Richtung AD Nuthetal hinter Potsdam-Babelsberg der linke Fahrstreifen blockiert. Auf der #A10 Westl. Ring ist Richtung AD Werder hinter Groß Kreutz der rechte Fahrstreifen gesperrt“, schrieb die VIZ auf X.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Vor allem im südlichen Teil Berlins und des Umlands kommt es immer wieder zu Unfällen, meist durch Glätte.

Aktuell ist auf der #A115 in Richtung AD Nuthetal hinter Potsdam-Babelsberg der linke Fahrstreifen blockiert.

Verkehrsinformationszentrale Berlin: Schon einige Unfälle

7.04 Uhr: „Bitte bewegt euch vorsichtig auf den Straßen und Wegen! Es gab auf der #A10 schon einige Unfälle durch Schneeglätte. Kommt gut und sicher ans Ziel“, schrieb die Verkehrsinformationszentrale Berlin beim Kurznachrichtendienst X.

Das ist die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg

In Berlin ist der Winter angekommen. © DPA Images | Jens Kalaene

7.02 Uhr: In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter winterlich. „Ein Schneetief zieht heute über die Mitte nach Südostdeutschland ab, nachfolgend fließen kalte Luftmassen polaren Ursprungs in die Hauptstadt-Region. In der Nacht zu Mittwoch greift ein neues Tief von der Nordsee her auf das Vorhersagegebiet über“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Dienstag startet mit Schneefällen. Bei Temperaturen um die null Grad kann dabei eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben. Der Wetterdienst warnt zudem vor Glätte.

Dackel Liv rennt im Volkspark Rehberge mit einem Ball in der Schnauze durch den Schnee. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Am Nachmittag soll es niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht zum Mittwoch schneit es dann wieder. Die Schneefälle können wieder bis zu fünf Zentimeter dick liegen bleiben, im Fläming und der Prignitz sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Bei Temperaturen zwischen -3 und -6 Grad besteht auch nachts weiterhin Glättegefahr wegen überfrierender Nässe. Auch in den kommenden Tagen kann es immer wieder schneien. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um den Gefrierpunkt.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD für die kommenden Tage im Detail:

Mittwoch, den 29. November 2023: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Schneefall mit Glättebildung. Bei Höchstwerten zwischen -2 und +1 Grad aber kaum Milderung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schneefall. Tiefstwerte -2 bis -5 Grad, Glätte. Schwacher Wind, vorwiegend aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, den 30. November 2023: Am Donnerstag wolkig mit längeren heiteren Abschnitten, nur vereinzelt leichter Schneeregen oder geringer Schneefall. Dauerfrost, Höchstwerte meist -2 bis 0 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag bei wechselnder Bewölkung nur örtlich etwas Schneefall, meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf -4 bis -7 Grad, stellenweise Glätte. Schwacher Wind.

Freitag, den 1. Dezember 2023: Am Freitag Wolken und Sonnenschein im Wechsel, von Süden aufziehender Schneefall. Dauerfrost, Höchstwerte -1 bis -3 Grad. Schwacher Wind um West. In der Nacht zum Samstag oftmals stark bewölkt, vereinzelt Schnee mit Glätte. Tiefsttemperatur -4 bis 6 Grad. Schwachwindig. JP/dpa

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.