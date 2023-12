Der Winter hat Berlin weiter fest im Griff. Der Alexanderplatz verwandelte sich in eine gefährliche Eisfläche. Die News im Blog.

In Berlin liegt seit Tagen Schnee, auch am Sonntag bleibt es frostig und mancherorts glatt

Video geht viral: Der Alexanderplatz verwandelte sich in eine Eisbahn

Die Notunterkünfte für Obdachlose sind voll

Wie wird das Wetter heute & morgen? Die Vorhersage im Detail

Schnee, Frost und Glätte: Der Winter hat Berlin und Brandenburg seit Tagen fest im Griff. Es kam bereits zu zahlreichen Unfällen in der Hauptstadt-Region. Zuletzt wurde ein Video vielfach kommentiert, das einen spiegelglatten Alexanderplatz zeigt. Wie wird das Wetter heute und morgen? Wir berichten über die aktuelle Wetter-Lage in Berlin im Blog.

Die Bilder vom Winter in Berlin Zwei Erwachsene ziehen zwei Kinder auf Schlitten durch den Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert Eine Frau steht an einem zugefrorener Teich im Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert Menschen spazieren durch den verschneiten Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert Ein Mensch läuft auf einem Gehweg. © DPA Images | Hannes P Albert Ein Schneemann steht im Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert Menschen spazieren durch den winterlichen Schlosspark Charlottenburg. © Funke Foto Services | Sergej Glanze Eine Schlittenfahrt durch den Schlosspark Charlottenburg. © Funke Foto Services | Sergej Glanze Der Wintereinbruch sorgt für glatte Geh- und Radwege in Berlin. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz Wegen der Glätte gab es zahlreiche Unfälle. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz Ein Schild warnt vor Schnee und Glätte. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz 1 / 10

Wetter-News aus Berlin und Brandenburg von Sonntag, den 3. Dezember: Auto überschlägt sich in der Prignitz auf glatter Straße

9.54 Uhr: Eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin haben beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter sei zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Video zeigt spiegelglatten Alexanderplatz

Der Alexanderplatz wurde zur Eisfläche, wie auf einem Screenshot aus dem Instagram-Video von „dasistberlinbitch“ zu sehen ist. © dasistberlinbitch/Instagram | dasistberlinbitch/Instagram

8.35 Uhr: Auf Instagram geht ein Video viral, auf dem ein spiegelglatter Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu sehen ist. Gepostet wurde der Clip am Samstagabend auf dem Account „dasistberlinbitch“ mit der Beschreibung: „Kompletter Alexanderplatz ist eine Eisbahn“. Zu sehen ist, wie die Menschen sich langsam über die glatte Fläche bewegen, andere haben Spaß und schlittern.

Der Post wurde zahlreich geliked und kommentiert. Ein User schrieb: „Komme gerade vom Alex. Das haut massenhaft Leute hin. Echte Eisfläche.“ Ein anderer kommentierte: „Ganz Berlin ist eine Eisbahn. Der Winterdienst dieses Jahr ist grauenhaft. Egal in welchem Teil der Stadt, man ist immer am Rutschen“. Oder: „Überall da, wo die Hauseigentümer räumen müssen, ist es super. Aber da, wo die Stadt was machen müsste, ist einfach Todesbahn“. Ein weitere Follower schrieb: „Süß zu sehen, wie alle bei dem Wetter wieder zu kleinen Kindern werden.“

Gibt es noch mehr Schnee? So wird das Wetter heute – und in den kommenden Tagen

8.31 Uhr: Am Sonntag bleibt es frostig und mancherorts glatt in Berlin und Brandenburg. Bis zum Mittag gibt es örtlich noch etwas Neuschnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bedecken dichte Wolken den Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -2 und 0 Grad. In der Nacht zum Montag kann sich bei größeren Auflockerungen auch etwas Nebel bilden, bei Werten von -3 bis -6 Grad, in Bodennähe -8 Grad. In der Prignitz kann es am Montagmorgen etwas schneien. Tagsüber bleibt es größtenteils trocken und wolkig.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage:

Montag, den 4. Dezember 2023: Am Montag wolkig bis stark bewölkt, nach Südosten zeitweilig mit Aufheiterungen. Im Norden Brandenburgs etwas Schnee gering wahrscheinlich, sonst niederschlagsfrei. Höchsttemperatur -2 bis 0 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise leichter Schneefall, teils auch gefrierender Regen mit Glättegefahr. Tiefstwerte -3 bis -6 Grad. Schwacher Wind aus Südost.

Dienstag, den 5. Dezember 2023: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, von Westen her leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Glättegefahr! Temperaturanstieg auf -2 bis +2 Grad. Mäßiger Südost- bis Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch aus dichter Bewölkung gelegentlich leichter Schneefall oder gefrierender Regen mit Glättegefahr. Tiefsttemperatur -1 bis -4 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwind.

Mittwoch, den 6. Dezember 2023: Am Mittwoch viele Wolken, örtlich Sprühregen oder Schneeregen. Gebietsweise aber auch Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 0 bis +3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Sprühregen, örtlich gefrierend. Tiefstwerte 0 bis -3 Grad. Schwacher Wind um Süd.

Wetter-News aus Berlin und Brandenburg von Samstag, den 2. Dezember: Schnee-Chaos im Süden hat auch Auswirkungen auf den Basketball

18.17 Uhr: Das für Sonntag geplante Basketball-Topspiel zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern wurde verschoben. Lesen Sie hier alle Details.

Gehweg weder gefegt noch gestreut ist – Geldbuße möglich

Ein glatter Bürgersteig kann für den Anlieger teuer werden. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

14.12 Uhr: Die Ordnungsämter der Bezirke sind zuständig für die Kontrolle des Winterdienstes auf Gehwegen und nehmen auch Hinweise auf versäumte Pflicht entgegen. Kommt ein Anlieger seiner Pflicht nicht nach, kann das Ordnungsamt auf dessen Kosten Ersatzvornahmen anordnen und Ordnungswidrigkeitsverfahren führen. Als Geldbuße sind bis zu 10.000 Euro möglich.

Glätte und Frost – Wetterdienst gibt Warnungen aus

13.18 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Sonntag um 10 Uhr vor Glätte. In dem Zusammenhang wies der DWD auf Rutschgefahr hin. Man solle im Straßenverkehr aufpassen. Zudem gilt noch bis Sonntag um 10 Uhr eine Warnung vor Frost zwischen -3 Grad und -6 Grad. Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

So ist die BSR für den Winter gerüstet

Die BSR streut die Straße. (Archivbild) © picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress

11.25 Uhr: „Wir können den BSR-Winterdienst durch unser Stammpersonal sicherstellen – es ist also ausreichend Personal vorhanden“, antwortet die BSR auf Morgenpost-Anfrage. Außerdem sorgen sogenannte Bedarfskräfte, die in Teilzeit für die BSR arbeiten und unter anderem im Winterdienst eingesetzt werden, für besondere Flexibilität. Insgesamt kümmern sich um unseren Winterdienst rund 2300 Einsatzkräfte mit 540 Räum- und Streufahrzeugen.

Autofahrer gerät in Mitte auf glatter Straße in Gegenverkehr

Einem Autofahrer wurde die Glätte zum Verhängnis. Er verusachte einen Unfall. © Pudwell | Pudwell

9.29 Uhr: Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Mitte auf einer glatten Straße in den Gegenverkehr geraten. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, war der Mann auf der Spandauer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.

Die Fahrspur ist auf dem Schnee zu sehen. © Pudwell

Gartendirektor mit Rodel-Warnung – Diese Strafe droht

9.17 Uhr: Rodelausflüge gehören für viele Familien zum Wintervergnügen. Die Hänge in den historischen und Denkmal geschützten Gärten und Parks in Potsdam sollten dafür aber tabu sein, sagte der Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Bandenburg, Michael Rohde, der dpa. Die fürstlichen Gartenanlagen und Parks seien keine Stadtparks, sondern „sensible Kunstwerke“. Sie gehören auch zum Unesco-Welterbe.

Obwohl das Rodeln an Hanglagen mit Wiesen in den Anlagen etwa von Park Babelsberg und im Neuen Garten verboten ist, werden die Plätze immer wieder auch mit Schlitten genutzt. Die Besucher sollten aber auf Rodeln verzichten, da es Schäden an Pflanzen verursache, appellierte Rohde. „Wir sollten achtsam mit der gestalteten Natur umgehen.“ Die Schäden könnten durchaus mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Verstöße könnten auch bis zu 50 Euro Strafe nach sich ziehen, sagte Rohde. „Wir können es ahnden und tun es auch.“ Zugleich betonte er, dass die Parks der Stiftung den Bürgern zur Nutzung offen stünden – wie etwa zum Joggen, Radfahren auf bestimmen Wegen und etwa zum Sonnenbaden auf manchen Liegewiesen im Sommer. Viel Schnee in den Parks erhöhe im Winter auch die Gefahr, dass Äste abbrechen könnten. „Bäume sind durch trockene Jahre geschwächt. Da ist Vorsicht angesagt“, sagte Rohde. An Park-Eingängen weisen auch Hinweistafeln auf die Gefahr hin.

Wer beseitigt Glätte auf Radwegen?

Ein Radfahrer fährt in der Innenstadt über einen teilweise vereisten Radweg. (Symbolbild) © dpa | Sven Hoppe

9.04 Uhr: Niemand! Zwar ist für ausgewiesene Radwege, die mit Winterdienstfahrzeugen befahrbar sind, die BSR verantwortlich. Allerdings sieht das Straßenreinigungsgesetz dort ausschließlich Schneeräumung vor, aber keine Glättebeseitigung. Die Verwendung von Auftaumitteln ist auf Radwegen verboten.

„Abstumpfende Streustoffe (Splitt, Sand) sind für die Glättebeseitigung auf Radwegen keine wirksame Alternative zu Auftaumitteln und bergen für Radfahrende tückische Gefahren wie zum Beispiel den Rollsplitt-Effekt“, antwortet die BSR. Hinzu kommt, dass abstumpfende Stoffe nicht umweltfreundlicher seien als auftauende Stoffe – sofern solche Auftaumittel mit modernen Streutechniken und in geringer Menge angewendet werden.

Herkömmliche Radfahrstreifen werden im Zuge der E1-Fahrbahnbearbeitung durch normale Winterdienstfahrzeuge geräumt und gestreut. Mit Pollern geschützte Radfahrstreifen werden mit Spezialfahrzeugen (Hako-Multicars mit Schneepflug und Streuaufbau) gesondert winterdienstlich bearbeitet. Dafür ist eine Mindestbreite von 2,10 Metern erforderlich. Die meisten Fahrradstraßen gehören zum E1-Straßennetz und werden entsprechend winterdienstlich bearbeitet. Die Anzahl der ins E1-Netz aufgenommenen Fahrradstraßen wurde zur aktuellen Winterdienstsaison deutlich erhöht.

Dauerfrost und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

Zwei Erwachsene ziehen zwei Kinder auf Schlitten durch den Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert

8.40 Uhr: Auf ein Wochenende mit vielen Wolken und frostigen Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Bis in die Vormittagsstunden sei am Samstag Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Dabei sind Tiefstwerte zwischen -5 und -11 Grad zu erwarten. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen dann bis auf maximal -1 Grad.

Im Süden Brandenburgs ist zeitweise leichter Schneefall möglich. Nachts kühlt es bis auf -7 Grad ab. Bei schwachen Schneeschauern besteht Glättegefahr in Berlin und Brandenburg. Zum ersten Advent gibt es bei Temperaturen um die 0 Grad wieder leichte Schneefälle. In der Nacht zum Montag kann es erneut nebelig werden. Bis auf -8 Grad kühlt es dabei ab.

Eine Frau steht an einem zugefrorener Teich im Volkspark Friedrichshain. © DPA Images | Hannes P Albert

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage im Detail:

Sonntag, den 2. Dezember 2023: Am Sonntag stark bewölkt. Vor allem zwischen dem Havelland und Südbrandenburg örtlich leichter Schneefall. Höchstwerte -2 bis 0 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest. In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt, bei größeren Auflockerungen teils Nebelbildung. Gegen Morgen zunehmend stark bewölkt und in der Prignitz etwas Schnee, sonst niederschlagsfrei. Tiefstwerte -4 bis -8 Grad, bei Aufklaren über Schnee um -10 Grad. Schwacher Wind, von Südwest auf Südost drehend.

Montag, den 3. Dezember 2023: Am Montag wolkig bis stark bewölkt, nach Südosten zeitweilig mit Aufheiterungen. Im Norden Brandenburgs etwas Schnee nicht ausgeschlossen, sonst niederschlagsfrei. Höchsttemperatur -2 bis 0 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise leichter Schneefall, teils auch gefrierender Regen mit Glättegefahr. Tiefstwerte -3 bis -6 Grad. Schwacher Wind aus Südost.

Dienstag, den 4. Dezember 2023: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, von Westen her leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Glättegefahr! Temperaturanstieg auf -2 bis +1 Grad. Mäßiger Südost- bis Ostwind.In der Nacht zum Mittwoch aus dichter Bewölkung gelegentlich leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Tiefsttemperatur -1 bis -4 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwind.

Platzmangel in Berliner Notunterkünften für Obdachlose

Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen. (Symbolbild) © dpa | Arne Dedert

6.01 Uhr: In den Notunterkünften der Berliner Kältehilfe für Obdachlose herrscht Platzmangel. „Seit ein paar Tagen laufen die Einrichtungen richtig voll“, sagte Ursula Schoen von der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Am Mittwoch sei die durchschnittliche Auslastung auf 97 Prozent gestiegen. Die Woche zuvor lag die Auslastung der rund 1080 Plätze den Angaben zufolge bei durchschnittlich etwa 93 Prozent.

Wegen des Platzmangels müssen Unterkünfte immer wieder überbelegt werden – einige bis zu 20 Prozent. In der Notübernachtung Lehrter Straße der Berliner Stadtmission etwa schlafen zum Teil bis zu 170 Menschen, obwohl es eigentlich nur 125 Schlafplätze gibt, wie Liga-Sprecher Sebastian Peters sagte. „Praktisch ist in den Bettenzimmern kein Platz für mehr Betten. Also bleiben die Obdachlosen nach dem Abendessen im Speisesaal und machen es sich auf Boden und Bänken so bequem wie möglich“, schilderte Peters die Lage. Decken seien in der Regel vorhanden, Schlafsäcke seien Mangelware. Alle Einrichtungen der Kältehilfe bräuchten daher dringend Spenden.

Laut Schoen fehlen 400 Plätze. „Wir können nur hoffen, dass für die längeren Frostperioden im Januar weitere Plätze geschaffen werden können.“ Seit Anfang November seien jeweils ein bis zwei Kältebusse der diakonischen Stadtmission und Wärmebusse des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unterwegs. In den ersten drei Novemberwochen seien bei den Bussen der Berliner Stadtmission rund 600 Anrufe eingegangen. Mittlerweile seien es 100 Anrufe pro Nacht. Ab Mitternacht werde es besonders schwierig, hilfsbedürftige Menschen unterzubringen. „Insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen werden kaum Unterkünfte gefunden“, sagte Schoen. Sie müssten häufig mit Tee und Schlafsäcken auf der Straße versorgt werden.

Wetter-News aus Berlin und Brandenburg von Freitag, den 1. Dezember: Kontrolle auf winterglatter Straße verloren - 10.000 Euro Schaden

Ein Auto fährt an zugeschneiten parkenden Autos vorbei. © Sebastian Gollnow/dpa | Unbekannt

9.47 Uhr: Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag von der Landstraße 30 im Landkreis Barnim abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die winterlichen Witterungsverhältnisse auf der Landstraße zwischen Hobrechtsfelde und Schönow der Grund für den Unfall. Der Transporter sei auf die Seite gekippt und der 44-jährige Fahrer sei leicht verletzt worden. Durch den Unfall ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Wintereinbruch lässt einige Berliner schlittern und stürzen

8 Uhr: Nach dem Schneefall in Berlin sehen Lobbyverbände für Rad- und Fußverkehr noch Defizite beim Räumen der entsprechenden Wege. Mehrere Kliniken, darunter die Charité, berichteten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bereits von deutlich erhöhten Zahlen von Verletzungen angesichts der Witterungsbedingungen. Es geht zum Beispiel um Knochenbrüche nach Stürzen. „Wir bekommen von unseren Mitgliedern gemeldet, dass der Zustand von vielen Radwegen in Berlin tatsächlich gefährlich ist: Schneematsch und Vereisung machen das Fahrradfahren zu einer rutschigen Angelegenheit“, teilte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Berlin mit. „Hier muss nachgebessert werden: Radwege müssen genauso schnell geräumt und fahrtauglich gemacht werden wie Fahrspuren.“

Frostiger Dezemberstart in Berlin und Brandenburg

7 Uhr: Zum Dezemberbeginn gibt es in Berlin und Brandenburg weiterhin Frost, Schnee und teilweise Glättegefahr. In den Freitagmorgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und minus 8 Grad, lokal sinken sie bis auf minus 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am frühen Morgen entsteht ortsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Tagsüber herrscht Dauerfrost bei maximal minus 1 Grad. In Südbrandenburg kann es am Vormittag schneien.

Verschneite Straßen am Reichstag in Berlin. © AFP | ODD ANDERSEN

In der Nacht zu Samstag gibt es erneut Dunst und Nebel und im Südwesten Brandenburgs Neuschnee. Bis auf minus 7 Grad sinken den Angaben nach die Temperaturen. Glättegefahr durch überfrierende Restnässe besteht weiterhin.

Donnerstag, den 30. November: Kein Spielbetrieb im Berliner Amateurfußball wegen Schnee und Frost

17.30 Uhr: Bis einschließlich Sonntag sind wegen Frost und starkem Schneefall alle Spiele im Berliner Amateurfußball abgesagt worden. Zuvor waren bereits viele der Sportanlagen wetterbedingt gesperrt worden, wie der Berliner Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte.

Nachholtermine für die Spiele sind bislang nicht geplant. Ob die Sperrung länger bestehen bleibt, werde kommende Woche entschieden. Ausgenommen von der Generalabsage seien Hallenturniere sowie Futsal-Spiele, hieß es auf der Website des Berliner Fußball-Verbandes. Auch der Spielbetrieb auf DFB- und NOFV-Ebene bliebe davon unberührt. Der Nordostdeutsche Fußballverband hatte zuvor bereits die Heimspiele von Viktoria Berlin, Hertha BSC II, dem SV Babelsberg 03 und dem BFC Dynamo in der Regionalliga abgesagt.

So wird das Wetter heute und am Freitag

14.15 Uhr: Heute wird das Wetter in Berlin heiter oder wolkig, vielerorts niederschlagsfrei, schreibt der DWD in seiner Wettervorhersage. Im Süden Brandenburg meist stark bewölkt und ab dem Abend örtlich Schneefall. Gebietsweise Glätte. Höchstwerte -2 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag in Südbrandenburg bedeckt und gebietsweise leichter Schneefall. Sonst mitunter wolkig bis gering bewölkt, bei Aufklaren Bildung von Nebel und Hochnebel. Örtlich Glätte. Mäßiger Frost, Temperaturrückgang auf -5 bis -8 Grad, bei längerem Aufklaren über Schnee bis -10 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Morgen (Freitag) wird es trüb und meist niederschlagsfrei, Höchstwerte -3 bis -1 Grad. Am Samstag viele Wolken, vor allem im Süden und Westen zeitweise etwas Schnee. Höchstwerte -2 bis 0 Grad. Am Sonntag stark bewölkt. Örtlich leichte Schneeschauer. Höchstwerte -1 bis +1 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest.

Der schneebedeckte Reichstag in Berlin. © AFP | Tobias Schwarz

Unfallkrankenhaus Berlin: Etwas mehr wetterbedingte Verletzungen

12.25 Uhr: Der Wintereinbruch hat im Unfallkrankenhaus Berlin bisher zu einem leicht erhöhten Aufkommen von wetterbedingten Verletzungen geführt. Bis zum Mittwochnachmittag seien 15 Fälle von gestürzten Fußgängern und Radfahrern erfasst worden, sagte ein Kliniksprecher am Mittwoch. Bis zum Abend könnten noch weitere hinzukommen. Betroffene seien etwa auf den Rücken oder Kopf gefallen. Außerdem gebe es die typischen Knochenbrüche, die sich Menschen beim Stürzen zuziehen, wenn sie versuchen, sich mit den Händen abzustützen. Die Zahl wetterbedingter Unfälle sei am Mittwoch etwa doppelt so hoch gewesen wie am Dienstag, die Lage aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel früheren Blitzeis-Vorkommnissen, berichtete der Sprecher. Aus anderen Berliner Klinken lagen auf Anfrage zunächst noch keine Rückmeldungen vor.

Ein Lkw, der auf schneeglatter Fahrbahn weggerutscht ist, steht quer auf der Autobahn A19 Rostock - Berlin in Fahrtrichtung Rostock. © dpa | Bernd Wüstneck

Gefährliche Arbeitswege: Bin ich auf dem Arbeitsweg bei Glatteis versichert?

Viele Unfälle im Nordwesten Brandenburgs wegen Schnee und Glätte

8.13 Uhr: Aufgrund von Schnee und Glätte hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh viele Unfälle in den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz gegeben. Fünfzehn witterungsbedingte Unfälle seien in dieser Zeit zu verzeichnen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen. Obwohl sich die Autos bei einigen dieser Unfälle sogar überschlugen, wurde nach Polizeiangaben niemand schwer verletzt. Mit der Auswertung der Unfälle ist die Polizei am Donnerstagmorgen beschäftigt.

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa/Symbolbild | Unbekannt

Gefahr droht: Glatteis - Orthopäden raten zum Pinguin-Gang

Frost und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

6.30 Uhr: Mit Frost und Glättegefahr müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Donnerstag rechnen. In Südbrandenburg kann es tagsüber teilweise frostfrei werden, im Rest des Landes und in Berlin ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes leichter Dauerfrost zu erwarten. Vorsicht: Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Menschen spazieren durch den verschneiten Volkspark Friedrichshain in Berlin. © Hannes P. Albert/dpa | Unbekannt

Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen minus zwei und null Grad, in Südbrandenburg ist bis zu einem Grad plus möglich. Bei leichtem Wind bleibt es meist bewölkt, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne in Berlin und Brandenburg. In der Nacht zum Freitag kann gebietsweise wieder Schnee fallen. Außerdem ist in der zweiten Nachthälfte mit Nebel zu rechnen. Bis auf minus zehn Grad sinken die Temperaturen.

Mittwoch, den 29. November: Ganztägig Schnee und Glättegefahr in Berlin

16.18 Uhr: Bis in die erste Nachthälfte soll es in Berlin am Mittwoch immer wieder schneien. Im Schnitt können zwischen zwei und fünf Zentimeter, vereinzelnd bis zu sieben Zentimeter, Schnee fallen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Es herrsche Dauerfrost bei Temperaturen um minus ein Grad. Auf den Straßen besteht Glättegefahr. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad.

In Berlin sind die Straßen mit Schnee bedeckt – und zum Teil glatt. © dpa-tmn | Soeren Stache

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin empfiehlt Verkehrsteilnehmern möglichst vorsichtig zu fahren. „Vor allem auf den Gehwegen und auf den Nebenstraßen ist es rutschig“, sagte ein VIZ-Sprecher. Autofahrer sollten verstärkt auf Fahrradfahrer achtgeben, die auf abgetrennten Radwegen auf der Straße unterwegs seien. Durch die Glätte könne es passieren, dass Radfahrer ausrutschten und auf den Autofahrstreifen fielen.

Laut Polizei gab es zwischen 5 und 12 Uhr in Berlin fast 180 Polizeieinsätze wegen Verkehrsunfällen. Es könne nicht gesagt werden, ob und wenn ja wie viele der Unfälle wetterbedingt sind, sagte eine Polizeisprecherin

Schneefall hält an – So ist das Wetter in Berlin

12.31 Uhr: Es schneit weiter in der Hauptstadt. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee am Mittwoch angekündigt.

Hinter dem verschneiten Neuen Palais in Potsdam geht die Sonne unter. Auch in den kommenden Tagen bleibt es bei kalten Temperaturen. © DPA Images | Georg Moritz

Wintereinbruch in Berlin: Zahlreiche Bürgersteige sind nicht geräumt

11.01 Uhr: Die Winterdienste kommen bei dem Schneefall offenbar mit dem Räumen von Bürgersteigen nicht mehr hinterher. Selbst auf Hauptstraßen sind die Trottoirs teils schneebedeckt.

Fußgängerin „eingeschneit“: Schnee in Berlin

9 Uhr: Die Winterdienste räumen am Morgen die Straßen. Für Fußgänger offenbar nicht immer ein Vergnügen.

Weiterhin Schnee und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

5.24 Uhr: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Mittwoch weiter auf Dauerfrost, Schnee und Glätte einstellen. Bei Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad besteht in den Morgenstunden verbreitet Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch während des Tages ist mit Dauerfrost und Schneefällen zu rechnen. Bei Höchsttemperaturen von minus ein Grad können innerhalb weniger Stunden bis zu sechs Zentimeter Neuschnee fallen. Ab dem Abend ist dann wieder mit erhöhter Glättegefahr durch überfrierenden Schneematsch zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag schneit es weiter. Bis auf minus sechs Grad sinken die Temperaturen und es kann weiterhin glatt werden.

Ein Schneemann ist im Berliner Bezirk Kreuzberg nach dem ersten Schneefall der Saison in der deutschen Hauptstadt abgebildet. © AFP | David Gannon

Wetter-News von Dienstag, den 28. November: 328 Einsätze zu Verkehrsunfällen bis zum Mittag

14.20 Uhr: Der Wintereinbruch hat auf den Straßen in Berlin und Brandenburg zu Unfällen und langen Staus geführt. Die Berliner Polizei sprach am Dienstag von einer erhöhten Anzahl von Unfällen seit den Morgenstunden. Zwischen 5 und 12 Uhr habe es am Dienstag 328 Einsätze zu Verkehrsunfällen gegeben. Am Montag waren es im gleichen Zeitraum lediglich 179. Das Wetter könne ursächlich sein, das müsse aber noch ermittelt werden, schränkte eine Sprecherin der Polizei ein. Man könne aber spekulieren, dass glatte Straßen dazu geführt hätten.

Die Polizei in Brandenburg teilte mit, dass einige Unfälle bei passender Bereifung vermutlich hätten verhindert werden können. So seien einige Fahrzeuge noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Eine Sprecherin der Polizei in Potsdam sagte, es seien bis zum Mittag etwa 250 Unfälle im Land gemeldet worden. Rund die Hälfte sei witterungsbedingt. Größere Personenschäden blieben nach Polizeiangaben aus. „Meist blieb es bei Sachschäden.“ Vor allem der Süden des Landes war demnach betroffen.

Bei Schönborn (Landkreis Elbe-Elster) kam ein Schulbus laut Polizei von der Straße ab und geriet so in Schieflage. „Stabilisiert wurde er dadurch, dass der Fahrer alle Kinder auf die linke Busseite geschickt hatte. Damit kamen sie allerdings nicht mehr zu den Türen auf der Beifahrerseite“, hieß es in einer Polizeimeldung. Die Feuerwehr stabilisierte den Bus und holte die Kinder und Erwachsenen aus dem Bus.

Schnee in einer Grünanlage in Steglitz © Reto Klar | Reto Klar

Rund 40 witterungsbedingte Unfälle in Brandenburg – Verletzte

10.48 Uhr: Am Dienstagmorgen gab es in Brandenburg rund 40 witterungsbedingte Unfälle. Bis 8 Uhr seien 36 Unfälle im Zusammenhang mit der Witterung abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Vereinzelt seien dabei Menschen verletzt worden. In den meisten Fällen sei es jedoch lediglich zu Sachschäden gekommen. Die meisten Unfälle gab es nach Aussage der Sprecherin im Süden des Bundeslandes.

Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte

Eine Frau geht durch den Volkspark Rehberge über eine dünne Schneedecke. © DPA Images | Sebastian Gollnow

9.14 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst gab zwei Warnungen aus. Noch bis 10 Uhr gilt eine Warnung vor Glätte. Außerdem gibt es bis 13 Uhr eine Warnung vor Frost. Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

Vermehrt Glätteunfälle auf Brandenburgs Straßen

8.45 Uhr: Der Wintereinbruch machte sich nach Angaben der Polizei bereits auf Brandenburgs Straßen bemerkbar. Es sei vermehrt zu Glätteunfällen gekommen, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Einen Überblick über die genaue Anzahl müssten sich die Beamten jedoch noch verschaffen. Aber: „Das Wetter zeigt ganz klar einen Einfluss.“

Berliner Polizei: Erhöhtes Unfallaufkommen – „Passen Sie auf sich auf“

8.33 Uhr: Wegen des Winter-Wetters kam es in Berlin am Morgen zu zahlreichen Unfällen. „Überraschung, es ist Winter! Bitte passen Sie Ihre Fahrweise an, fahren Sie früher los oder lassen Sie das Fahrzeug stehen. Aufgrund der Witterung kam es bereits zu einem erhöhten Unfallaufkommen. Passen Sie gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf“, schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst X.

Menschen gehen durch den Volkspark Rehberge. © DPA Images | Sebastian Gollnow

VIZ: Unfälle im Minutentakt

8.24 Uhr: Die Schneeglätte hat den Süden Berlins und das südliche Umland weiter im Griff. „Wir kriegen im Minutentakt Meldungen zu neuen Unfällen auf den Autobahnen. Bitte sehr vorsichtig fahren!“, informierte die Verkehrsinformationszentrale.

Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg: Vereinzelt Ausfälle erwartet

7.24 Uhr: Trotz des Wintereinbruchs rollte der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg. Es sei nur mit punktuellen Ausfällen oder Teilausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Abgesehen von wenigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen sollten Pendler aber gut durchkommen. Im Bereich der Stadtbahn RE7 zwischen Beelitz und Potsdam-Berlin ist nach einem wetterbedingten Ausfall streckenweise noch mit einzelnen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Viele Unfälle im Süden Berlins

7.07 Uhr: Laut der Verkehrsinformationszentrale kam es vor allem im südlichen Teil Berlins und des Umlands immer wieder zu Unfällen, meist durch Glätte. „Aktuell ist auf der #A115 in Richtung AD Nuthetal hinter Potsdam-Babelsberg der linke Fahrstreifen blockiert. Auf der #A10 Westl. Ring ist Richtung AD Werder hinter Groß Kreutz der rechte Fahrstreifen gesperrt“, schrieb die VIZ auf X.

Verkehrsinformationszentrale Berlin: Schon einige Unfälle

7.04 Uhr: „Bitte bewegt euch vorsichtig auf den Straßen und Wegen! Es gab auf der #A10 schon einige Unfälle durch Schneeglätte. Kommt gut und sicher ans Ziel“, schrieb die Verkehrsinformationszentrale Berlin beim Kurznachrichtendienst X.

Das ist die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg

In Berlin ist der Winter angekommen. © DPA Images | Jens Kalaene

7.02 Uhr: In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter winterlich. „Ein Schneetief zieht heute über die Mitte nach Südostdeutschland ab, nachfolgend fließen kalte Luftmassen polaren Ursprungs in die Hauptstadt-Region. In der Nacht zu Mittwoch greift ein neues Tief von der Nordsee her auf das Vorhersagegebiet über“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Dienstag startet mit Schneefällen. Bei Temperaturen um die null Grad kann dabei eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben. Der Wetterdienst warnt zudem vor Glätte.

Dackel Liv rennt im Volkspark Rehberge mit einem Ball in der Schnauze durch den Schnee. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Am Nachmittag soll es niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht zum Mittwoch schneit es dann wieder. Die Schneefälle können wieder bis zu fünf Zentimeter dick liegen bleiben, im Fläming und der Prignitz sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Bei Temperaturen zwischen -3 und -6 Grad besteht auch nachts weiterhin Glättegefahr wegen überfrierender Nässe. Auch in den kommenden Tagen kann es immer wieder schneien. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um den Gefrierpunkt.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD für die kommenden Tage im Detail:

Mittwoch, den 29. November 2023: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Schneefall mit Glättebildung. Bei Höchstwerten zwischen -2 und +1 Grad aber kaum Milderung. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schneefall. Tiefstwerte -2 bis -5 Grad, Glätte. Schwacher Wind, vorwiegend aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, den 30. November 2023: Am Donnerstag wolkig mit längeren heiteren Abschnitten, nur vereinzelt leichter Schneeregen oder geringer Schneefall. Dauerfrost, Höchstwerte meist -2 bis 0 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag bei wechselnder Bewölkung nur örtlich etwas Schneefall, meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf -4 bis -7 Grad, stellenweise Glätte. Schwacher Wind.

Freitag, den 1. Dezember 2023: Am Freitag Wolken und Sonnenschein im Wechsel, von Süden aufziehender Schneefall. Dauerfrost, Höchstwerte -1 bis -3 Grad. Schwacher Wind um West. In der Nacht zum Samstag oftmals stark bewölkt, vereinzelt Schnee mit Glätte. Tiefsttemperatur -4 bis 6 Grad. Schwachwindig. JP/dpa

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.