Digitale Gewalt: Grüne wollen Meldestelle einrichten

Berlin. Wie mit Hass, Hetze und Bedrohungen im digitalen Raum umgehen? Um die Strafverfolgung zu erleichtern, hat die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus am Montag ein Konzept für eine Meldestelle für digitale Gewalt vorgestellt. Mit dieser wird eine niedrigschwellige Anlaufstelle geboten, mit der potenzielle Hasskommentare, Drohungen, Beleidigungen und andere Formen der Belästigung gemeldet werden können. Zudem sei es das Ziel, die Kooperation zwischen den Strafverfolgungsbehörden zu koordinieren und insgesamt zu sensibilisieren.

Jarasch: Digitale Gewalt kein Bagatelldelikt

„Bei digitaler Gewalt handelt es sich nicht um Bagatelldelikte, sondern wir haben es mit strafrechtlich relevanten Taten zu tun“, erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch bei der Vorstellung des Konzepts. Ziel digitaler Gewalt sei es, Menschen zum Verstummen zu bringen. Vor allem Frauen seien betroffen. Im Vorfeld der Pressekonferenz wurde kritisiert, dass Menschen durch die Meldestelle zum Petzen animiert werden würden. Diesen Vorwurf wies Jarasch mit Blick auf die strafrechtliche Relevanz aber entschieden zurück.

Die Hürden für Strafanzeigen gegen Aussagen im Internet seien sehr hoch, wie Josephine Ballon erklärte. Sie ist Co-Geschäftsführerin der Beratungsstelle HateAid, die psychosoziale und Rechtsberatung für Betroffene von digitaler Gewalt anbietet und dessen Expertise von den Grünen einbezogen wurde. Dabei seien die Meldungen aus der Bevölkerung notwendig.

So soll die Berliner Meldestelle funktionieren

Die Idee der Grünen: Mit der Berliner Meldestelle – angegliedert an die Senatsinnenverwaltung – sollen Bürgerinnen und Bürger anonym oder unter Angabe ihrer Kontaktdaten Fälle im Internet melden, die sie als Straftat bewerten – per leicht verständlichem Onlineformular, E-Mail oder telefonisch. Vorbild ist die hessische Meldestelle „HessenGegenHetze“, die vor rund drei Jahren eingerichtet wurde.

Die gemeldeten Inhalte sollen einer ersten strafrechtlichen Prüfung unterzogen werden, bevor sie an die zuständige Behörde weitergeleitet werden. Involviert seien das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft und der Verfassungsschutz.

Letzteres wurde von Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung, die ebenfalls bei der Konzeptvorstellung dabei war, kritisiert. Die enge Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz könne seiner Meinung auf viele Betroffene abschreckend wirken. Diese sollen in der Meldestelle darüber hinaus an Beratungs- und Unterstützungsorganisationen weitervermittelt werden können. Wie viel die Meldestelle kosten würde, konnte am Montag nicht gesagt werden.

