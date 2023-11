Mieterverein: Deutsche Wohnen bricht Vereinbarung

Berlin. Angesichts der wachsenden Zahl von Obdachlosen in Berlin wird das „Geschützte Marktsegment“ (GMS) immer wichtiger. Vor 20 Jahren hat der Berliner Senat erstmals mit einzelnen Wohnungsunternehmen entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen, die dafür sorgen, dass ein bestimmtes Wohnungskontingent für Menschen, die akut von Wohnungslosigkeit bedroht sind, bereitgestellt wird. Doch das Jubiläum ist kein Grund zum Feiern, so der Berliner Mieterverein (BMV). Denn Unternehmen wie die Deutsche Wohnen setzten die Vereinbarung nicht um.

Der Muster-Kooperationsvertrag zwischen Wohnungsunternehmen und der Senatsverwaltung für Soziales und den Bezirken wurde 2003 erstmals geschlossen. Demnach sollen aktuell 1377 Wohnungen an Personen vergeben werden, die „sich nicht ohne Hilfe am Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen können“. Die Quote werde auch zu 87 Prozent erfüllt, so der BMV unter Berufung auf Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Allerdings sei das vor allem den Landeseigenen Wohnungsunternehmen zu verdanken, die mit 1123 Wohnungen den allergrößten Teil stellen, sagt Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins.

„Statt 230 Wohnungen nur 60 bereit gestellt“

Anders sehe es bei den Privaten aus. So sei die Deutsche Wohnen aufgrund der Übernahme der GSW-Wohnungen seit 2013 zwar verpflichtet, jährlich 230 Wohnungen dem GMS zur Verfügung zu stellen. „Davon hat sie seitdem lediglich 60 Wohnungen im Jahr dem GMS zur Verfügung gestellt, also jährlich 170 Wohnungen zu wenig“, beklagt die BMV-Chefin. „Dass ein privater Wohnungskonzern an der Börse Gewinne ausschütten kann, aber in Berlin seine Verpflichtungen nicht einhält, ist nicht in Ordnung“, so Hamann-Onnertz fest.

Deutsche Wohnen: Zu wenige geeignete Wohnungen

Bei der Deutschen Wohnen weist man die Darstellung des Mietervereins zurück. „Wir sind vom gesellschaftlichen Nutzen der Vereinbarung fest überzeugt“, versichert Deutsche-Wohnen-Sprecher Christoph Metzner. Als Zielwert habe die Deutsche Wohnen 230 Wohnungen festgehalten. Jedoch habe die geringe Fluktuation auf dem Berliner Mietwohnungsmarkt dazu geführt, dass zu wenige geeignete freie Wohnungen zur Verfügung stehen. Das wiederum habe dazu geführt, „dass wir 50 Wohnungen zugesagt haben. Diese 50 zugesagten Wohnungen halten wir ein“, so der Sprecher.

