Innenausschuss beschließt neues Polizeirecht im Eilverfahren

Berlin. Trotz massiver Kritik der Opposition hat der Innenausschuss den von der Koalition angedachten Änderungen im Polizeigesetz am Montag zugestimmt. Mit Stimmen von CDU, SPD und der AfD wurde dem Antrag auch die Dringlichkeit gegeben, damit er bereits am Mittwoch im Hauptausschuss und dann möglichst schnell im Plenum besprochen werden könne, so der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Martin Matz. Dies solle nach Willen der Koalition noch dieses Jahr geschehen.

Die beabsichtigten Änderungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) sollen unter anderem die Anwendung des Präventivgewahrsams sowie den Einsatz von Tasern und Bodycams regeln. Die Berliner Datenschutzbeauftragte Meike Kamp hatte in der letzten Ausschusssitzung vor zwei Wochen massive Kritik am geplanten Einsatz der Körperkameras in Wohnungen geübt. Zwei weitere Sachverständige äußerten sich außerdem kritisch zu den anderen beiden Fragen.

Der Grünen-Politiker Vasili Franco wirft der Koalition eine „Aushöhlung der Grundrechte“ vor.

„Sie sind nicht gewillt, sich mit Erkenntnissen aus der Polizeiwissenschaft auseinanderzusetzen“, so der Vorwurf des innenpolitischen Sprechers der Linksfraktion Niklas Schrader. Statt rationaler Innenpolitik würde man markige Sprüche in Gesetzesnovellen gießen. Auch der Innenexperte der Grünen Vasili Franco sprach von einer „Aushöhlung der Grundrechte“ und anhaltenden „verfassungsrechtlichen Bedenken“.

Nach Kritik: Koalition führt bei Bodycams Richtervorbehalt ein

Diese sah die Datenschutzbeauftragte etwa in der Frage, unter welchen Voraussetzungen Aufnahmen von Bodycams, die in Wohnungen angefertigt werden, auch für strafrechtliche Ermittlungen verwendet werden dürfen. Darüber müsse letztlich ein Richter entscheiden. Dem kam die Koalition nun nach und führte den sogenannten Richtervorbehalt ein. Der sei allerdings „aus Gründen des Verfassungsrechts nicht notwendig“, sondern lediglich „empfehlenswert“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Burkard Dregger.

Der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger verspricht sich von der Einführung der Bodycams mehr Sicherheit für Einsatzkräfte.

Im vergangenen Jahr wurden laut der Polizeilichen Kriminalstatistik 8726 Polizeivollzugskräfte und 307 Angehörige der Feuerwehr und sonstiger Rettungsdienste Opfer einer Gewalttat. Seit Jahren steigen die Zahlen an. „Diese Menschen haben unseren Schutz verdient“, so Dregger, der die Einführung der Bodycams als wesentlichen Baustein dafür sieht.

„Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass eine Bodycam deeskalierend wirkt“, hielt der Grünenpolitiker Franco dagegen. Am Freitag hatte er einen Katalog mit 85 Fragen bei der Senatsinnenverwaltung eingereicht, die bislang unbeantwortet blieben. Diese betreffen neben den Kameras auch den zweiten großen Streitpunkt: Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG), auch Taser genannt. Sie sollen laut Entwurf verwendet werden, wenn dadurch der Einsatz von Schuss- oder Hiebwaffen vermieden werden kann oder um den Suizid einer Person zu verhindern.

Taser laut Polizeiwissenschaftler Feltes so gefährlich wie Schusswaffen

Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum warnte vor zwei Wochen im Ausschuss vor der Einführung des Tasers. Der sei ebenso gefährlich wie die Schusswaffe und potenziell tödlich. In den USA würden jährlich 50 Menschen durch den Einsatz ums Leben kommen. Überwiegend handele es sich dabei um psychisch Kranke.

Der Berliner Senat will im kommenden Jahr 250 neue Taser anschaffen.

Der Entwurf verbietet den Tasereinsatz gegen Personen, „die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, erkennbar Schwangere und Personen mit bekannten oder dem äußeren Anschein nach vorhandenen Vorerkrankungen des Herzkreislaufsystems“. Linke und Grüne stellten infrage, inwieweit Einsatzkräfte der Polizei das von außen erkennen könnten, die man damit allein lassen würde. „Es droht die falsche Anwendung“, sagte Franco.

Nicht jede Berliner Polizeikraft werde sofort einen Taser bekommen, sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD). „Es werden nur die damit ausgerüstet, die auch daran ausgebildet werden.“ 2024 wolle man 1000 Einsatzkräfte entsprechend schulen und 250 neue Geräte anschaffen. Man wolle den Beamten dabei auch zeigen, in welchen Szenarien Taser einsetzbar sind, ergänzte CDU-Innenpolitiker Dregger und sprach von einer „machbaren Herausforderung“.

Präventivgewahrsam soll auf bis zu sieben Tage verlängert werden

Die Novelle sieht außerdem eine Verlängerung des Präventivgewahrsams vor. Bei drohenden Ordnungswidrigkeiten „von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit“ oder leichten Straftaten soll es bei zwei Tagen bleiben, bei schweren Straftaten allerdings auf fünf verlängert werden, bei drohenden Terrorakten sogar auf sieben. Dies gelte, wenn eine Person eine Tat ankündigt, zu ihr aufruft oder Waffen sowie Gegenstände gefunden werden, die zur Tatbegehung geeignet sind.