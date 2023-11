Stromnetz braucht Kapitalspritze vom Land für Energiewende

Berlin. Die Energiewende in Berlin wird sich nur erreichen lassen, wenn das 2021 vom Land von Vattenfall zurückgekaufte Stromnetz massiv ertüchtigt wird. Das machten Experten am Montag in einer Anhörung im Wirtschafts- und Energieausschuss des Abgeordnetenhauses deutlich. Das werde nur gehen, wenn das Land der landeseigenen Stromnetz-Eigentümer-Holding BEN zusätzliches Eigenkapital geben werde.

Insgesamt werde der Ausbau des Stromnetzes allein für die Wärmewende in der Stadt rund zwei Milliarden Euro kosten, hieß es. Die BEN benötigt dafür 250 bis 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital, um weiterhin Kredite für den Ausbau des Stromnetzes aufnehmen und an die Tochter-GmbH weitergeben zu können. Die Summe ergibt sich aus den genannten Anforderungen der Banken. Sie fordern derzeit zehn Prozent der Bilanzsumme an Eigenkapital an Sicherheiten für ihre Kredite. Die Bilanzsumme der BEN liegt laut Senat bei 3,2 Milliarden Euro.

Senatorin Giffey: Stromnetz muss in zehn Jahren seine Leistungsfähigkeit verdoppeln

Wirtschafts- und Energiesenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, das Berliner Stromnetz müsse in zehn Jahren seine Leistung von derzeit 2,2 Gigawatt auf 4,1 Gigawatt fast verdoppeln. „Wir brauchen erheblichste Investitionen“, sagte Giffey und deutete Bereitschaft an, Geld zu geben: „Die Eigenkapital-Quote ist essenziell für die künftige Investitionsfähigkeit der ganzen Unternehmung.“ Man sei aber noch nicht ganz durch mit den Gesprächen dazu.

Im Haushaltsplanentwurf ist kein Geld für die Eigenkapitalspritze vorgesehen. Der Senat strebt offenbar an, diese Summen aus dem geplanten Sondervermögen für Klimaschutz zu stemmen. Im Ausschuss wurden aber auch Stimmen laut, die eine Finanzierung der Geldspritze über Bürgschaften bevorzugen.

Um Investitionen in Wärmewende zu ermöglichen, braucht Stromnetz mehr Eigenkapital

„Bisher gab es die Anforderung Wärmewende nicht für das Stromnetz“, sagte der Geschäftsführer der Stromnetz GmbH, Erik Landeck. Nun kämen vier Aufgaben hinzu. Die wachsende Anzahl der dezentralen Solaranlagen müssten angeschlossen werden. Zudem müsse die zentrale Fernwärme und auch die dezentralen Anlagen wie Wärmepumpen Strom bekommen. Der Ausbau der Flotten von Elektroautos werde das Netz zusätzlich beanspruchen. Und digitale Data-Center brauchten große Mengen Strom. Da rede man von einmal 90 Megawatt, sagte der Manager und machte die Dimension deutlich: „Das ist einmal Potsdam.“

Wichtig sei es aber zunächst, die benötigten größeren Strommengen auch nach Berlin zu holen. Da gehe es um den Anschluss ans Übertragungsnetz und an Hochspannungsleitungen in der Stadt. Diese Ausbauten dauerten am längsten, so Landeck.

Die normalen Investitionen ins Stromnetz ließen sich nach dem jetzigen Modell bezahlen

BEN-Chef Stephan Boy erklärte, dass das Land seinerzeit den Kauf des Stromnetzes für 2,1 Milliarden Euro ohne Eigenkapital fremdfinanziert habe. Das sei damals in der Niedrigzinsphase möglich gewesen. „Das Geschäftsmodell ist zuverlässig und sicher“, versicherte Boy. Die Ausgaben refinanzierten sich über Netzentgelte und die Überschüsse.

Die „Grundinvestitionen in die Anforderungen der Wärme- und Energiewende“ seien aber in diesem Modell nicht berücksichtigt: „Diese müssen finanziert werden“, sagte Boy. Man sei mit Banken im Gespräch. „Aber für neue Kredite ist Eigenkapital erforderlich.“

Entscheidend für die Leistungsanforderungen ans Stromnetz sind die zehn kältesten Tage

Stromnetz-Chef Landeck präzisierte die Herausforderungen. Entscheidend für den Netzausbau sei, es für die Wärmewende tauglich zu machen. Die zehn kältesten Tage des Jahres entscheiden darüber, wie das Netz auszubauen sei, sagte der Ingenieur. Denn an solchen Tagen würden die Wärmepumpen zusätzlichen Strom benötigen.

Der Netzbetreiber rechnet damit, dass künftig die Innenstadt vor allem durch Fernwärme beheizt werde, während es am Stadtrand um dezentrale Lösungen von Wärmepumpen, Solaranlagen und Batteriespeichern gehen werden. „Schwierig“ sei es für den mittleren Bereich zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Dort müssten kleinere Nahwärmenetze aufgebaut werden. Es mache aber für das Stromnetz einen „Heidenunterschied“, ob es sich dabei um ein Netz mit hoher Temperatur oder um ein Niedrigtemperaturnetz handele, so Landeck.

Genossenschaft Bürgerenergie wirbt für eine Beteiligung der Bürger am Netz

Hartmut Gassner, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Bürgerenergie Berlin, warb um eine Beteiligung der Bürger bei der Energiewende. Die 2000 Mitglieder plus weitere Genossenschaftler wollten auch Anteile an der BEN-Holding übernehmen. Er rief Senatorin Giffey auf, doch lieber mit den Bürgern anstatt mit den als industriellen Partner bei der Wärmewende stehenden Energiekonzernen Eon und Engie zu paktieren.