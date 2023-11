Der Winter ist da: Startschuss für Berliner Weihnachtsmärkte

Berlin. Zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte öffneten am Montag ihre Tore. Mit dabei waren etwa die Märkte in der Kulturbrauerei, am Schloss Charlottenburg, am Roten Rathaus oder am Alexanderplatz und viele weitere. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte einen vollen Terminplan. Das Stadtoberhaupt nahm sich die Zeit, die „Berliner Weihnachtszeit“ vor dem Roten Rathaus, den „Weihnachtszauber“-Markt am Gendarmenmarkt sowie den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zu eröffnen und einige Worte an die Veranstalter und Gäste zu richten. Auch der Spandauer Weihnachtsmarkt startete am Montag.

Insgesamt fast 100 Weihnachtsmärkte gibt es 2023 in Berlin. In nahezu jedem Kiez findet eine weihnachtliche Veranstaltung statt. Allerdings beklagen Schausteller zunehmend die bürokratischen und finanzielle Aufwendungen. „Wir stoßen mittlerweile an unsere Grenzen. Wenn es so weiter geht, sterben diese Veranstaltungen aus“, sagt beispielsweise Michael Roden, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Berlin. „Wenn der Glühwein irgendwann zehn Euro kostet, dann funktioniert das nicht mehr“, sagt Roden.

Dieser Weihnachtsmarkt in Berlin zählt zu den drei beliebtesten in ganz Deutschland

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zählte in den vergangenen Jahren zu den drei beliebtesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Bis nach Silvester laden über 100 Ständen Besucher zu einem gemütlichen Bummel zum Genießen und Verweilen ein. Man konnte in diesem Jahr wieder zahlreiche Kunsthandwerker und Händler für den Markt gewinnen. Ein Highlight ist die Beleuchtung. Ein 400 Meter langer Lichtteppich spannt sich über die Köpfe der Besucher. Ebenso der Weihnachtsbaum vor der Gedächtniskirche, mit rund 8000 Christbaumkugeln, in rotem und goldenem Glanz. Am 1. Dezember findet von 13 bis 19 Uhr der gemeinnützige Glühweinverkauf statt. Der Erlös geht an den „Wärmebus“ des Berliner Landesverbands vom Roten Kreuz.

Ein Klassiker unter den Berliner Weihnachtsmärkten ist der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus. Zu den Highlights der „Berliner Weihnachtszeit“ zählt das 50 Meter hohe Riesenrad, von dem der Blick bis zum Brandenburger Tor und sogar bis zum Funkturm reicht. Eine besondere Attraktion ist auch in diesem Jahr die 600 Quadratmeter große Eisbahn rund um den Neptunbrunnen. Eine Laufzeit kosten 5 Euro. Schlittschuhe können vor Ort für 3 Euro pro Laufzeit ausgeliehen werden.

Was den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz von den vielen anderen Weihnachtsmärkten in Berlin unterscheidet? Rein optisch in jedem Fall die riesige Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge. Außerdem: Zentraler geht nicht in Berlin. Beste Voraussetzungen also für einen kurzen Abstecher in eine Winterwelt, die in diesem Jahr aus rund 50 Hütten besteht. Weil der Gendarmenmarkt weiterhin aufwendig saniert wird, weicht der „Weihnachtszauber“ auf den geschichtsträchtigen Bebelplatz an der Staatsoper aus. Was für den Gendarmenmarkt gilt, gilt auch für den Bebelplatz: abwechslungsreiche Shows mit Musik genau wie Theater- und Tanzaufführungen und Kunsthandwerker, die ihr Können beweisen. In beheizten Zelten können Geschenkideen entdeckt werden.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg in diesem mit neuem Veranstalter

Ebenfalls am Montag startete der beliebte Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg. In diesem Jahr kümmert sich allerdings ein neuer Veranstalter um die Kulisse vor dem Schloss. Der Markt wird in diesem Jahr von einem Unternehmen aus dem brandenburgischen Velten ausgerichtet. In Berlin veranstaltete das Unternehmen bisher unter anderem den Weihnachtsmarkt am Opernpalais Unter den Linden. Laut Land Berlin sollen 250 internationale Anbieter die vorgelagerten Parkanlagen des Schlosses zusammen mit dem Ehrenhof und Bereichen der Schlossanlage selbst über 30 Tage zum weihnachtlichen Ensemble verwandeln.

Ein paar Weihnachtsmärkte locken bereits seit Tagen Besucher, so etwa das „Queere Winterwunderland“ am Spreeufer in Mitte, wie in einer Übersicht der Stadt zu sehen ist. Weihnachtsmärkte mit einem besonderen Angebot - wie etwa der Zero Waste Weihnachtsmarkt oder der Afrikanische Wintermarkt - solle es zudem nur für die Dauer des ersten Dezemberwochenendes geben.