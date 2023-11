Berlin: Silvester-Konzept des Senats sorgt für Kritik – Attacken befürchtet

Berlin. Gut einen Monat vor dem Jahreswechsel werfen Teile der Opposition dem Berliner Senat vor, keine ausreichenden Vorbereitungen für die Silvesternacht getroffen zu haben. „Die Debatte war prägend im Wahlkampf und die CDU hat große Konsequenzen angekündigt“, sagte Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, am Montag im Innenausschuss. „Bis wenige Wochen davor ist allerdings recht wenig passiert.“ Sollte die kommende Silvesternacht ruhig bleiben, sei das lediglich Glück.

Dem widersprach Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD). Man habe den vergangenen Jahreswechsel sehr genau analysiert und die Erfahrungen würden im kommenden berücksichtigt werden. „Der Schutz sowie die Aufrechterhaltung der Einsatz- und Ausrückfähigkeit der Feuerwehr sind wesentlicher Bestandteil.“

Die Schwerpunkte der Polizei seien die Brennpunkte des vergangenen Jahres. Außerdem solle der Verkauf von Pyrotechnik an den Brennpunkten überwacht werden, so Hochgrebe weiter. Vor allem in Neukölln gab es zu Silvester 2022/23 die meisten Attacken mit Pyrotechnik. 47 Polizisten und 15 Feuerwehrleute wurden verletzt.

Innensenatorin verspricht mehr Böllerverbotszonen

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte in der vergangenen Woche wieder Böllerverbotszonen angekündigt. Im vergangenen Jahr waren sie am Alexanderplatz, um die Schöneberger Pallasstraße und um das Gefängnis Moabit. In diesem Jahr sind auch Bereiche in Neukölln wie die High-Deck-Siedlung im Gespräch. Martin Matz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, wies darauf hin, dass es für Verbote auch entsprechendes Personal bei der Polizei brauche, die es umsetze.

„Ein böllerfreies Silvester werden wir nicht umsetzen können“, so Matz weiter. Aber es brauche das Verkaufsverbot von Pyrotechnik, was nur auf Bundesebene beschlossen werden könne. CDU und AfD lehnen das ab. „Wir halten es für unangemessen, weil die Mehrheit dafür bestraft wird, dass sich einige wenige nicht an Regeln halten“, sagte AfD-Politiker Marc Vallender.

