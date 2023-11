Warum zehn Wisente aus dem Tierpark in den Kaukasus reisen

Eine Herde der zotteligen Tiere ist in einem Nationalpark in Aserbaidschan eingetroffen. Dort haben die Wildrinder eine Mission.

Berlin. Die tierische Reisegruppe hat ihr Ziel erreicht: Zehn Wisente, die zuletzt im Gehege im Tierpark zu sehen waren, leben jetzt im Kaukasus - dort, wo ihr natürlicher Lebensraum einmal war und künftig auch wieder sein soll. Die Tiere wurden im Shahdag Nationalpark in Aserbaidschan ausgewildert. Alle haben nach Auskunft des Tierparks den 4000 Kilometer langen Transport gut überstanden. Es ging zunächst per Lkw nach Frankfurt/Hahn und von dort weiter mit dem Flugzeug nach Baku. Begleitet wurden die Tiere von Experten der Naturschutzorganisation WWF. Zoo-Tierarzt André Schüle sorgte an Bord dafür, dass es den riesigen Schwergewichten an nichts fehlte.

Jetzt muss sich die Herde in dem mehr als 130.000 Hektar großen Nationalpark zunächst einleben. Die zehn Wildrinter stammen aus verschiedenen Zoologischen Gärten Europas – unter anderem aus Schweden, Rumänien, Frankreich und Tschechien. Auch die im Tierpark zur Welt gekommene Wisentkuh Tines gehört zu der Gruppe. Alle Wisente machten zunächst Zwischenstation im Tierpark Berlin, wo sie Zeit hatten, sich aneinander zu gewöhnen. Sie sollten nicht nur genetisch zusammenpassen, sondern sich auch verstehen.

Die Herde soll eine stabile Population aufbauen

Denn die zehn Wildrinder, die die größten Landsäugetiere Europas sind, haben eine Mission: Nachdem sie in ihrem natürlichen Lebenraum als ausgerottet galten, kehren sie nun zu ihren Wurzeln zurück. Bis 2028 sollen insgesamt 100 Tiere aus europäischen Zoos für den Aufbau einer stabilen Population in Aserbaidschan sorgen.

Bereits seit 2019 setzen sich Zoo und Tierpark Berlin mit dem WWF Deutschland für die Rückkehr des Wisents in den Kaukasus ein. Im Rahmen des Wiederansiedlungsprojekts in Aserbaidschan wurden bislang 36 Wisente in der Kernzone des Shahdag Nationalparks ausgewildert. Die Tiere haben sich bereits vermehrt, der Bestand ist auf 50 angewachsen.

Begegnungen mit Wölfen und Bären sind nicht mehr ausgeschlossen

Nun soll er weiter wachsen. Das ist die Mission der neuen Herde. Mit der Ankunft in der Freiheit müssen die Tiere nun allein klarkommen. Die Zeit der festen Fütterungszeiten und der Betreuung durch einen Tierarzt ist vorbei. Begegnungen mit Wölfen und Bären könnten nun zum Alltag gehören. Doch die Auswilderung soll ganz behutsam in mehreren Schritten passieren.

Die Neuankömmlinge bleiben zunächst über den Winter in einem Gehege, wo auch die Quarantänestation ist. Im Frühjahr kommen sie in ein zwei Hektar großes Eingewöhnungsgehege im Nationalpark. Dort werden sie teilweise auch noch gefüttert. Nach zwei bis drei Wochen wird es ernst, dann geht es ins Auswilderungsgebiet.

Einst waren Wisente in weiten Teilen Europas zu finden. Doch schrumpfende Lebensräume und Jagd führten bereits ab dem 11. Jahrhundert zum Rückgang der Populationen. 1927 wurde dann der letzte Wisent im Kaukasus erschossen. Damit waren die riesigen Wildrinder in ihrem natürlichen Lebensraum ausgerottet. Nur dank weniger Tiere in der Obhut zoologischer Einrichtungen konnte diese Tierart vor dem endgültigen Aussterben gerettet werden. Der Wisent-Bestand im natürlichen Lebensraum umfasst heute weltweit wieder 8225 Tiere. Im nächsten Frühjahr kommt nun die Herde aus dem Tierpark Berlin dazu.