Wissing sieht beim Deutschlandticket die Bundesländer am Zug

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht beim Deutschlandticket eindeutig die Bundesländer am Zug. Der Preis sei in erster Linie Sache der Länder. Sie könnten zum Beispiel die Strukturen günstiger gestalten „und müssten stärker für das Ticket und um neue Abonnenten werben, um den Preis günstig zu halten“, sagte der FDP-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Wichtig sei es auch, „auf Konkurrenzprodukte“ wie das 29-Euro-Ticket in Berlin oder Tickets für einzelne Städte zu verzichten. „Dies geht an der Idee des Deutschlandtickets vorbei“.