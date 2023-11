Brandenburger Landesrechnungshof legt Jahresbericht vor

Der Brandenburger Landesrechnungshof legt am Montag (11.00 Uhr) im Landtag seinen Jahresbericht vor. Die Rechnungsprüfer hatten in diesem Jahr nach dem Skandal beim RBB die Kontrollorgane Rundfunk- und Verwaltungsrat geprüft und die Berliner Kollegen die Vergütungen der Sendeleitung. Die Vorschläge der Rechnungsprüfer wurden weitgehend in den Entwurf zur Reform des RBB-Staatsvertrags übernommen.