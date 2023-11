Zum Baubeginn für die Grundschule am Koppelweg in Neukölln nahmen am 22. Mai 2023 der Staatssekretär für Bauen, Alexander Slotty (SPD), Schulstadträtin Karin Korte (SPD), Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD, v.l.) selbst den Spaten in die Hand. Die Grundschule in Compartment-Bauweise soll zum Schuljahr 2025/26 fertig sein.