Gedenken an gestorbene Feuerwehrleute mit Kranzniederlegung

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Totensonntag im oder nach ihrem Dienst gestorbenen Berliner Feuerwehrleuten gedacht. Die traditionelle Kranzniederlegung am Feuerwehr-Ehrenmal am Mariannenplatz wurde auch von Staatssekretärin Franziska Becker (SPD) und dem Landesbranddirektor Karsten Homrighausen begleitet. Anschließend wurde ein Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche abgehalten, wie die Feuerwehr am Sonntag bei X, ehemals Twitter, mitteilte.