Fritzi Haberlandt flippt aus: „Ich freu' mich riesig!“

Hamburg. Schauspielerin Fritzi Haberlandt (48, „Babylon Berlin“) hat bei ihrer Dankesrede für den Theaterpreis „Der Faust“ eine filmreife Vorstellung hingelegt. „Ich freu' mich wirklich riesig! Ich flippe aus!“, sagte die Schauspielerin am Samstagabend im Hamburger Thalia Theater und sprang ihrem Kollegen Felix Knopp, der durch den Abend führte, vor Glück in die Arme.

Haberlandt wurde für ihr Spiel in Jossi Wielers Inszenierung von Elfriede Jelineks „Angabe der Person“ am Deutschen Theater Berlin geehrt. Unter der Intendanz von Ulrich Khuon war Haberlandt Ensemblemitglied am Thalia Theater und ergänzte daher: „Ausgerechnet im Thalia, das ist doch mein Theater! Also, es gehört mir nicht, noch nicht ... Aber wahrscheinlich werde ich hier sterben!“