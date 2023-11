Sieben Menschen bei Unfall in Berlin-Mitte verletzt

Bei einem Unfall am späten Samstagabend in Berlin-Mitte sind sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zwei Autos waren aus bislang ungeklärter Ursache an der Kreuzung von Leipziger Straße und Wilhelmstraße zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Berlin am Sonntag erklärte. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.