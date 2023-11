Wagenknecht-Demo und Klimaaktivisten ziehen durch Innenstadt

Berlin. Zwei Großdemonstrationen sorgten am Sonnabend für Behinderungen in der Innenstadt von Berlin. Bei einer Friedensdemonstration unter dem Motto „Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten“ protestierten Tausende Menschen vor dem Brandenburger Tor und bei einem Umzug durch das Regierungsviertel. Bekannteste Rednerin war die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die gerade eine neue Partei gründet.

Parallel dazu folgten Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem Aufruf der „Letzten Generation“ zu einer „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni. Allerdings klebten sich die Aktivisten nicht fest, sondern forderten mit Reden und Musik kurz vor der Siegessäule einen Politikwechsel für besseren Klimaschutz.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich auf der Friedensdemo in der Spitze bis zu 10.000 Teilnehmende. Um 13 Uhr startete die Kundgebung am Brandenburger Tor, im Anschluss liefen die Demonstranten durch das Regierungsviertel, bevor die Veranstaltung wieder am Ausgangspunkt endete. Bei einstelligen Temperaturen und Nieselregen hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie „Nie wieder Krieg“ oder dem Bild einer Friedenstaube in die Luft. Mehrere Plakate nahmen Bezug auf den Gaza-Krieg.





Wagenknecht kritisierte in ihrer Rede den Kurs der israelischen und der deutschen Regierung im Gaza-Krieg. „Gerade wir Deutschen haben eine besondere Verantwortung für jüdisches Leben“, so Wagenknecht. „Und wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber zu verteidigen.“ Aber diese Verantwortung „verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanjahu als Selbstverteidigung schönzureden und zu unterstützen“.

Diese Eskalation des Krieges schütze nicht jüdisches Leben, sie gefährde jüdisches Leben. „Es ist doch absurd, zu glauben, dass Bomben den islamistischen Terror schwächen. Sie stärken ihn.“ Wagenknecht erinnerte dabei an die Kriege in Afghanistan und im Irak. „Haben wir denn aus den ganzen Kriegen der vergangenen Jahre überhaupt nichts gelernt?“

Zuvor sagte Wagenknecht: „Wir alle waren am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern.“ Nichts, kein Unrecht dieser Welt, rechtfertige solche Verbrechen. Aber sie finde, „wir sollten genauso schockiert sein und genauso entsetzt sein über die rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen“.

Dem Aufruf der Demo waren Transparenten nach zu urteilen auch noch zahlreiche Anhänger der Linkspartei und von Gewerkschaften gefolgt, aber auch Gruppierungen wie die „Freie Linke“, die sich in der Pandemie impfkritisch gezeigt hatte. Vereinzelte Gegendemonstranten warfen den Teilnehmenden vor, Seite an Seite mit Corona-Leugnern und Rechten zu demonstrieren.

Bei der Veranstaltung konnte sich Wagenknecht auch einen Seitenhieb auf die unweit der Veranstaltung ebenfalls demonstrierenden Klimaaktivisten der Letzten Generation nicht verkneifen. Allein das US-Militär stoße so viel Kohlenstoffdioxid aus, wie die deutsche Industrie. „Ich frage mich, wann sich die Klimakleber in Ramstein ankleben“, sagt die Politikerin mit Bezug zur US Air Base in Deutschland.

Währenddessen protestierten die „Letzte Generation“ und weitere Unterstützer, etwa von „Scientist Rebellion“ und „Eltern gegen die Fossilindustrie“ unweit der Siegessäule. Die Polizei sperrte dazu die Straße des 17. Juni, im Zusammenhang mit der Demo kam es nach Angaben der Behörde zu drei Blockaden rund um den großen Stern, ohne dass sich allerdings Aktivisten festklebten. Die Beamten schätzten die Veranstaltung auf rund 800 Teilnehmende, die „Letzte Generation“ sprachen von einer „ Massenbesetzung“ der Verkehrsachse.

Die Veranstaltung mit Reden und Musik hatte einen eher fröhlichen Charakter. DJ „Hitzefrei“ ließ Songs mit Technobeat erklingen, die der Menschenmenge mit orangefarbenen Westen witzig vorkommen. „Ich geb Gas auf der Autobahn – wir sind doch erst Menschen, wenn wir Auto fahr’n“ lautet ein Refrain. Es setzt noch weitere Parodien auf SUV-Besitzer, Golfplatz-Nutzer und „den Volker“ – gemeint ist FDP-Verkehrsminister Wissing, den man mehrfach attackierte. „Wir können Klimaziele nicht verfehlen, wenn wir keine Klimaziele haben“, rief der DJ die von ihm erkannte Verfehlung aus.

