Auf ihrer Klausurtagung in Warschau beschloss die CDU Berlin als Austragungsort. Was die Bürgerinnen und Bürger davon haben könnten.

Beschluss Berliner CDU will Olympische Spiele in der Hauptstadt

Berlin. Die Berliner CDU-Fraktion will Berlin als Austragungsort der Olympischen Spiele im Jahr 2036. Das beschloss die Fraktion am Sonnabendnachmittag auf ihrer Klausurtagung, die bis Sonntag in Warschau stattfindet. „Deutschland ist perfekt für Olympia. Wo ließen sich Olympische Spiele 2036 besser ausrichten als in der Sport- und Olympiastadt Berlin im Rahmen einer nationalen Bewerbung? Zusammen mit Robert Harting, Berlins Goldjunge, wollen wir die Welt und die Berlinerinnen und Berliner begeistern“, sagte Dirk Stettner, Vorsitzender der CDU-Fraktion Berlin.

Außerdem könnten Milliarden Kosten gespart werden, weil „viele unserer Anlagen längst olympiatauglich sind“, so Stettner weiter. Dazu gehörten das Olympiastadion und der Olympiaparkpark, die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark, das Velodrom, die Mercedes-Benz-Arena, die Max-Schmeling-Halle, der Jahn-Sportpark, der Olympiastützpunkt Hohenschönhausen, die Alte Försterei, die Messe Berlin und die Tennisanlage des LTTC Rot-Weiß. Die CDU wolle auf nachhaltige Investitionen in die bestehenden Anlagen setzen, das ermögliche dann auch die Weiternutzung der Sportstätten nach den Spielen. Diese könnten den Bedarf an Trainingsstätten für Athleten decken und gleichzeitig Schulen und Vereinen vor Ort zur Verfügung stehen.

Auswirkungen für Berlinerinnen und Berliner

Auch in anderen Bereichen könnte die Austragung der Olympischen Spiele positive Auswirkungen für die Berliner und Berlinerinnen haben. Berlin könnte die Gelegenheit nutzen, um den dringend benötigten Wohnungsbau zu fördern. „Die Stadt könnte schnell Wohngebäude zur Nutzung von Teilnehmern errichten, die später in dauerhaften Wohnraum umgewandelt werden könnten“, heißt in dem Papier. Dies würde nicht nur die Wohnungsnot lindern, sondern auch die langfristige städtebauliche Entwicklung fördern.

Auch die Verkehrsinfrastruktur könnte durch den gezielten Einsatz von Fördermitteln verbessert werden. Bestehende Verkehrsnetze könnten erweitert und modernisiert werden, was sowohl den Bewohnern als auch den Besuchern langfristig zugutekäme. Insgesamt, zu diesem Schluss kommt die CDU-Fraktion in ihrem Papier, sei die Olympiabewerbung „eine echte und einmalige Chance für Berlin“.

Landessportbund Berlin will eine „nachhaltige Bewerbung“

Auch der Landessportbund Berlin hat sich für eine Olympia-Bewerbung 2036 und 2040 ausgesprochen. Auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung verabschiedete er die Erklärung des Berliner Sports einhellig. 220 Ja-Stimmen bei vier Gegenstimmen verdeutlichten die breite Zustimmung für eine nationale Bewerbung mit Berliner Beteiligung.

„Wir wollen eine Bewerbung, die von der Bevölkerung mitgetragen wird. Wir wollen eine nachhaltige Bewerbung und wir wollen auch die Werte des Sports transportiert sehen. Dazu gehören auch inklusive und attraktive Sportstätten für den Schul- und Breitensport, das nötige Personal sowie Angebote, die die Menschen in ihren Lebenswelten erreichen“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel.