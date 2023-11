Schnee und Glätte in Berlin: Amtliche Warnung – Hier unbedingt besonders aufpassen

In Berlin kam es wegen Glätte zu einer heftigen Karambolage. Auch am Samstag werden Schnee und Glätte erwartet, der Wetterdienst warnt.

Glätte führte in der Nacht zu Samstag zu einer Karambolage auf der Sellerbrücke in Berlin-Wedding.

Berlin. Der Winter ist in Berlin angekommen: In der Nacht zu Samstag schneite es vielerorts in der Hauptstadt. Vor allem auf Brücken war es teils sehr glatt. Auf der vereisten Nordhafenbrücke kam es wegen der Glätte zu einem Unfall mit mehreren Autos. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Insgesamt gab es laut Berliner Polizei aber kein erhöhtes Unfallaufkommen. Auch in Brandenburg sorgten Glätte und Kälte nicht für mehr Unfälle als normalerweise, erklärten die Brandenburger Beamten am Samstag. Bei Kremmen kam eine 40 Jahre alte Autofahrerin bei einem Frontalunfall ums Leben. Ob der Unfall mit der Witterung zusammenhing, war zunächst nicht klar.

Auch am Samstagabend müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Regen, Schneeregen und Schneeschauer einstellen. . Der Schnee bleibe nicht liegen, und es bestehe leichte Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu vier Grad. Zum Abend sinken die Temperaturen wieder zum Gefrierpunkt, in Bodennähe auf bis zu minus fünf Grad. Es besteht eine amtliche Warnung vor Frost für die Zeit von 19 Uhr am Abend bis Sonntagvormittag, 10 Uhr. Vereinzelt gibt es leichte Schneeschauer und örtlich Glätte. Der Sonntag ist wolkig, mit heiteren Abschnitten und niederschlagsfrei bei bis zu zwei Grad.

Nach leichten Schneefällen sind in einer Straße in Berlin-Karlshorst parkende Autos vom Schnee bedeckt.

Foto: Unbekannt / Jens Kalaene/dpa

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Samstag, 25. November: Heute Mittag wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Westen Brandenburgs auch dicht bewölkt mit teils kräftigem Schneefall und Schneeregen. Dadurch Glättegefahr. Am Abend von Norden her leicht nachlassende Schauertätigkeit. Höchstwerte am Nachmittag zwischen 2 und 4 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig oder gering bewölkt, vereinzelt leichte Schneeschauer. Örtlich Glätte. Leichter Frost, Tiefstwerte zwischen -2 und -4 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Sonntag, 26. November: Wolkig mit längeren heiteren Abschnitten, meist niederschlagsfrei. Am Nachmittag und Abend gebietsweise stark bewölkt. Höchstwerte 0 bis +2 Grad, die meiste Zeit des Tages Frost. Schwacher West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Montag wechselnd bis stark bewölkt, im Verlauf vor allem im Westen Brandenburgs Schneeregen oder etwas Schneefall. Gebietsweise Glätte. Tiefstwerte zwischen 0 und -4 Grad. Schwacher Wind.

Montag, 27. November: Bei dichter Bewölkung gebietsweise Schneeregen oder Schneefall, im Osten Brandenburgs teils niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 0 bis +2 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt, zeitweise Schneefall oder Schneeregen, mitunter Bildung einer Neuschneedecke. Glättegefahr. Tiefsttemperatur -1 bis -4 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Nordost.

Dienstag, 28. November: Viele Wolken, zeit- und gebietsweise etwas Schneefall. Am Nachmittag und Abend mitunter Auflockerungen und länger niederschlagsfrei. Dauerfrost, Höchsttemperatur zwischen 0 und -2 Grad. Schwacher nördlicher Wind.

In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, örtlich geringer Schneefall. Tiefsttemperatur -3 bis -6 Grad, streckenweise Glätte. Schwacher West- bis Nordwestwind. (bee)

