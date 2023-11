Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In Berlin und Brandenburg sind dazu Aktionen geplant.

Gesellschaft Kampagne gegen Gewalt an Frauen zum Aktionstag in Berlin

Berlin/Potsdam (dpa/bb). Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat die Senatsverwaltung für Soziales am Samstag eine mehrsprachige, multimediale Anti-Gewalt-Kampagne gestartet. Mit Plakaten, Flyern, Postkarten und Aktionen am Fernsehturm sowie in Sozialen Medien soll über das Thema aufgeklärt werden, wie die Behörde am Samstag mitteilte. „Betroffene Frauen und Mädchen müssen so früh wie möglich Unterstützung bekommen, um diese Gewalt zu beenden. Dafür gibt es diese Kampagne“, erklärte Cansel Kiziltepe, Senatorin für Frauen und Gleichstellung (SPD).

Der Brandenburger Landtag hisste zum Aktionstag die Frauenflagge der Vereinten Nationen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke wünschte sich in einem Grußwort, dass das Bewusstsein für dieses wichtige Thema gestärkt werde.