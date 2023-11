Brandenburger CDU-Vorstand schlägt Landesliste vor

Der Vorstand der Brandenburger CDU hat einen Vorschlag für die Landesliste der Partei zur Landtagswahl beschlossen. Landeschef Jan Redmann soll als Spitzenkandidat auf Platz 1, gefolgt von der Landtagsabgeordneten Kristy Augustin und Generalsekretär Gordon Hoffmann, wie die Brandenburger CDU am Freitagabend mitteilte.

Potsdam (dpa/bb). Der Vorstand der Brandenburger CDU hat einen Vorschlag für die Landesliste der Partei zur Landtagswahl beschlossen. Landeschef Jan Redmann soll als Spitzenkandidat auf Platz 1, gefolgt von der Landtagsabgeordneten Kristy Augustin und Generalsekretär Gordon Hoffmann, wie die Brandenburger CDU am Freitagabend mitteilte.

Auf Platz 4 hat der Vorstand Landeswirtschaftsminister Rainer Genilke nominiert und auf Platz 5 den Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Steeven Bretz. Auf den Plätzen 6 und 7 des Listenvorschlags folgen die Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig und Frank Bommert, die dem rechten Parteiflügel zugerechnet werden.

Auf Platz 20 nominierte der Vorstand Adeline Awemo aus Cottbus. Die Frau aus Kamerun sitzt dort im Beirat für Integration und Migration und tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis Cottbus-Süd gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Lars Schieske als Direktkandidatin der CDU an.

Der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, André Schaller, und der innenpolitische Sprecher Björn Lakenmacher wurden auf der Vorschlagsliste des Vorstands auf die hinteren Plätze 25 und 27 verbannt.

Die Landeslisten der Parteien zur Wahl bestimmen die Reihenfolge der Kandidaten, die neben den direkt gewählten Abgeordneten entsprechend dem Zweitstimmenanteil der Partei in den Landtag einziehen. Die CDU-Landesliste soll am 8. Dezember auf einer Landesvertreterversammlung in Potsdam beschlossen werden. Dann sollen auch Vorschläge für die Europawahl im Juni 2024 abgestimmt werden. Der Vorstand nominierte auf Platz 1 für Brandenburg den langjährigen Brandenburger Europa-Abgeordneten Christian Ehler.