Landesparteitag: Berlins Linke feiert den Wagenknecht-Austritt

Berlin. Aufbruchstimmung beim Parteitag der Berliner Linken am Freitagnachmittag in Friedrichshain: Bevor die rund 175 Delegierten ihre Tagesordnung abarbeiten, feiert die Partei erst einmal eine regelrechte Eintrittswelle: „In den letzten vier Wochen sind knapp 700 neue Mitglieder eingetreten“, jubelt der Co-Landesvorsitzende Maximilian Schirmer. Inzwischen überschritt die Berliner Linke, deren Mitgliederentwicklung seit Jahren in der Tendenz rückläufig ist, wieder die Schwelle von 7000 Anhängern mit Parteibuch.

Die Linkspartei, die sich im Bürogebäude des Neuen Deutschland am Franz-Mehring-Platz getroffen hat, wirkt nach Sahra Wagenknechts Ankündigung zur Gründung einer eigenen Partei, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vor fast genau einem Monat, wie befreit. „Mich hat wütend gemacht, dass BSW gleich nach ihrer Abspaltung die Einstufung Ge­orgiens und der Re­publik Moldau als sicherere Herkunftsstaaten unterstützt hat“, so die Co-Landesvorsitzende Franziska Brychcy. „BSW ist keine linke Partei“, stellt sie fest. So bitter es sei, dass auf Bundesebene die Linke durch die Abspaltung nun den Fraktionsstatus verliere, habe sie auch ein Gutes: „Dieser Bruch ist ein Neuanfang“, so die Berliner Linken-Chefin.

Berlin: Linke schärft ihr Profil

Die Linke, so Brychcy weiter, sei die einzige Partei, die sich wirklich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und nicht nur so tut. Nun gelte es, dem schwarz-roten Senat Druck zu machen und sich in der Mieten-, Migrations-, Bildungs- und Sozialpolitik deutlich abzugrenzen. Bürgerbewegungen, die sich etwa für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne einsetzen, werde man weiter aktiv unterstützen. „Wir sind auch an der Seite der Initiative 100 Prozent Tempelhofer Feld und werden zusammen mit ihnen das Feld gegen die Randbebauung verteidigen“, kündigte sie an. Zudem werde sich die Linke dafür einsetzen, Geflüchtete statt in Zelten und Containern in leerstehenden Immobilien des Bundes und des Landes unterzubringen, etwa in der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne oder der Lungenklinik Heckeshorn.

Mit großer Mehrheit stimmten die 175 Delegierten anschließend für eine Resolution mit dem Titel „Kein Kiez ohne Die Linke: Wir halten zusammen. Jetzt erst recht!“. Die Partei will damit deutlich machen, dass sie wieder stärker als bisher in den Stadtteilen aktiv sein und sich um Probleme der Menschen vor Ort kümmern will.

Außerdem liegen den Delegierten noch drei Anträge des Landesvorstandes vor, in denen eine für alle bezahlbare Wärmewende, gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen sowie eine wohnortnahe und gute Gesundheitsversorgung gefordert werden. Als Gast sprach die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler.