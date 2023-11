Musik Erinnerung an Maidan-Proteste: Konzert am Brandenburger Tor

Anlässlich des 10. Jahrestags des Maidan-Protests in der Ukraine hat am Brandenburger Tor ein Klavierkonzert stattgefunden. Ukrainische und deutsche Musikerinnen und Musiker haben am sogenannten ukrainischen Klavier in den Farben der Nationalfahne am Freitag im Beisein von etwa 50 Zuschauerinnen und Zuschauern gespielt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, hielt eine Rede.