Ab Januar wird es weniger Behandlungstermine für Patienten geben. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. Was der Grund ist.

Medizin Kassenärzte in Berlin schränken ihre Leistungen ein

Berlin. Schlechte Nachrichten für Kassenpatienten in Berlin: Die Kassenärzte werden ab dem 1. Januar 2024 ihr Angebot einschränken, sodass weniger Behandlungstermine zur Verfügung stehen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Freitag mit.

Hintergrund ist ein neuer Verteilungsmaßstab für die Honorare, der zehn Prozent weniger Fallzahlen und damit Behandlungsfälle im Quartal vorsieht. Gleichzeitig werde das Honorar pro Behandlungsfall steigen, sodass das Budget für die Ärzte gleich bleibt. Damit können die Praxen ab Januar „nur noch so viele Patient:innen medizinisch versorgen und entsprechende Behandlungsfälle abrechnen, wie sie von den Krankenkassen bezahlt bekommen“ heißt es in der Mitteilung.

Berliner Praxen sollen Patienten nicht die Behandlung verweigern

„Dabei ist uns ganz wichtig, dass in der Öffentlichkeit nicht ankommt, dass die Berliner Praxen ihren Patientinnen und Patienten die medizinische Behandlung verweigern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen mit diesem Schritt der Politik und den Krankenkassen klarmachen, dass etwas passieren muss, damit die ambulante Versorgung nicht an die Wand gefahren wird“, so die Vertreterversammlung und der KV-Vorstand. Die Zeit der Rabatte müsse vorbei sein. Man sei nicht mehr bereit, Leistungen zu erbringen, die nicht mehr voll bezahlt würden.

Die Forderung: Die ambulante Versorgung müsse endlich ausreichend finanziert werden. Seit Jahren würden 20 Prozent mehr Leistungen erbracht, als mit den Kassen vereinbart. Das gehe so nicht mehr, weil die Ausgaben für Personal, Mieten, Energie und Ausstattung sweiter steigen würden.

Laut der KV handelt es sich bei der Regelung um eine Empfehlung, um Anreize für die Praxen zu schaffen, wie viele Patienten sie für das Budget künftig behandeln können.

Lesen Sie auch: