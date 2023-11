Helene Fischer kommt nach Berlin – mit spektakulärer Bühne

Gute Nachrichten für die Fans: Sängerin Helene Fischer wird im Jahr 2026 auf eine Open-Air-Tour gehen. Das kündigte Veranstalter Live Nation am Freitag an. Bereits fest stehen Konzerte in Berlin, Stuttgart, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich. Ein weiterer Auftritt in München sei für Juli 2026 in Planung und soll in Kürze bestätigt werden. Der Ticketverkauf startet am Montag (27. November).

Bei der „Helene Fischer 360° Stadion Tour“ in drei Jahren soll eine Bühne im Zentrum der Stadien aufgebaut und über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden werden. Das soll es der Sängerin ermöglichen, „dem Publikum so nah wie nie zu sein“.

Helene Fischer: „Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen“

Helene Fischer postete am Freitag ein Video auf Instagram mit der Tour-Ankündigung. Dazu schrieb sie: „Ihr Lieben, mit euch gemeinsam habe ich eine unglaublich schöne und intensive Zeit auf meiner Rausch Tour erlebt. Bei jedem Konzert habe ich eure Liebe und Energie gespürt. Bis heute überwältigt und bewegt mich das, wenn ich daran zurück denke. Getragen von diesen Emotionen und Eindrücken wage ich eine neue Herausforderung: Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen – im Juni/Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360° Bühne rocken! Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen.“

Weitere Infos und eine Registrierungsmöglichkeit finden Fans hier.

2026 wird Helene Fischer den Angaben zufolge ein Jubiläum feiern: 20 Jahre zuvor, 2006, kam ihr Debütalbum „Hier bis unendlich“ heraus. Ein anderes Jubiläum steht aktuell an: „Atemlos durch die Nacht“, Fischer größter Hit, ist vor fast genau zehn Jahren veröffentlicht worden. In der Nacht zum Freitag brachte die Sängerin gemeinsam mit Rapperin Shirin David eine Jubiläumsfassung heraus. dpa

