Kritik: Senat bei Katholikentagung nicht vertreten

Bei der Herbst-Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) in Berlin ist Kritik am Senat laut geworden. Eigentlichen sei es Tradition, dass das gastgebende Bundesland einen Vertreter zu dem Treffen entsende, sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Freitag. Leider habe der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der ein Grußwort halten sollte, kurzfristig abgesagt. „Und der Senat war nicht in der Lage, für Ersatz zu sorgen.“